HABER

Hollanda Milli Takımı'ndan çağrı: 'Yeter artık, ırkçılığı durdurun'

19.11.2019 20:43 | Son Güncelleme

Milli Takım oyuncuları, stadyumlarda artan ırkçılığa karşı önlem alınması için ortak bir çağrı yaptı. Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) da, sosyal medya üzerinden, milli takım futbolcularının el ele daire oluşturduğu, "Yeter, ırkçılığı durdurun" yazılı bir fotoğraf paylaştı.

Hollanda Milli Takımı'ndan çağrı: 'Yeter artık, ırkçılığı durdurun'

Hollanda Milli Takımı oyuncuları, stadyumlarda artan ırkçılığa karşı önlem alınması için ortak bir çağrı yaptı. "Portakallar", Amsterdam'da Estonya ile oynanacak EURO 2020 eleme maçı öncesi hep birlikte, "Yeter artık, yeter. Irkçılığı durdurun" diye seslendi.

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) da, sosyal medya üzerinden, milli takım futbolcularının el ele daire oluşturduğu, "Yeter, ırkçılığı durdurun" yazılı bir fotoğraf paylaştı.

https://twitter.com/onsoranje/status/1196769891157757952?s=12

Hollandalı milli futbolcular, "Yeter, yeter, ırkçılığı durdurun" yazılı mesajları kendi kişisel sosyal medya hesaplarından da paylaşarak, stadyumlardaki ırkçı yükselişin durdurulmasını istediler.

Futbolcular bu tepkilerini, FC Den Bosch ile Exelcior takımları arasında Pazar günü oynanan Hollanda 2. Ligi (Eerstedivisie) karşılaşması sırasında yaşanan ırkçı tezahüratlara yanıt amacıyla dile getirdiler.

Den Bosch takımının bir grup fanatik taraftarının, Excelsior'un siyahi oyuncusu Ahmad Mendes Moreira'nın her topu alışında yaptıkları ırkçı tezahüratlar nedeniyle hakem Laurens Gerrets maçın durdurulmasına karar verdi.

Maç, 13 dakika durdu. Exelcior'un devam kararı üzerine hakem yeniden oyunu başlattı. Hollanda'da ırkçı tezahürat nedeniyle ilk kez bir maça ara verildiği belirtildi.

Georginio Wijnaldum

Milli Takım Kaptanı Wijnaldum: Artık yeter

Estonya maçında Hollanda Milli Takımı kaptanı olarak sahaya çıkacak Georginio Wijnaldum, yaşananlara tepki gösterdi. Hollandalı oyuncu, "Ben olsam sahadan ayrılır ve bir daha dönmezdim. Artık yeter" dedi. Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman da, "Hepimiz böyle düşünüyoruz ama kimse yapmıyor" diye konuştu.

Yaşananlar sonrası Hollanda Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, ırkçı taraftarlar ve Den Bosch kulübü ile ilgili soruşturma başlattı.

Federasyon, ırkçı taraftarlara karşı en fazla stadyum yasağı uygulanabileceğini belirterek, daha caydırıcı olabilmesi için, bu tür davranışlar için adli soruşturma yapılmasını istedi.

Den Bosch kulübü ile teknik kadro da, taraftarlarının ırkçı söylemine yepki gösterdi. Kulüp, ırkçı taraftarlara ömür boyu stadyum yasağı istedi.

Başbakan Rutte: Politikacılar bunu kendi başına çözemez

Hollanda Meclisi, Salı günü özel oturumda, spordaki ırkçı yükselişi ele aldı. Başbakan Mark Rutte, stadyumlardaki ırkçı taraftarlara tepki göstererek, şunları söyledi:

"Irkçılık ve ayrımcılık, bu ülkede yapılacak en aptalca şey. Politikacılar bunu tek başına çözemez. Bunu ancak 17 milyon, hep birlikte kabul etmediğimizi söylersek çözebiliriz."

Hollanda Başbakani Mark Rutte

Hükümet, ırkçılıkla mücadele amacıyla, futbol federasyonun yetkilerini arttırmayı planlıyor.

Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Johannes Bruins, Pazar günü ırkçı tezahüratların hedefi olan Excelcior oyuncusu Moreira'yı, hükümet tarafından başlatılan ırkçılık karşıtı kampanyaya katılmaya çağırdı.

PARTNER O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince... O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince...
Uluslararası Af Örgütü: ‘İran’daki Protestolarda En Az 106 Ölü Var’Uluslararası Af Örgütü: ‘İran’daki Protestolarda En Az 106 Ölü Var’
Rusya’dan Türkiye’ye: İstikrar çabalarına zarar verirsinizRusya’dan Türkiye’ye: İstikrar çabalarına zarar verirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Antalya'da intihar girişimi: Koca her zaman bulunur ama...

Antalya'da intihar girişimi: Koca her zaman bulunur ama...

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia: Ukrayna'da görüldü

'Tosuncuk' ile ilgili yeni iddia! Orada görüldü

Fransa'da 'pefodili cerrah' skandalı: 180'den fazla çocuk anestezi etkisi altındayken taciz ve tecavüze uğradı

Skandal: 180'den fazla çocuk taciz ve tecavüze uğradı

Zelensky’den ilginç sakal yorumu

Zelensky’den ilginç sakal yorumu

İsveç, Assange'a tecavüz soruşturmasını kapattı

İsveç, Assange'a tecavüz soruşturmasını kapattı

İran'ın Irak'taki etkisini gösteren belgeler basına sızdı!

İran'ın Irak'taki etkisini gösteren belgeler basına sızdı!

Rusya: Çavuşoğlu’nun açıklamasını şaşkınlıkla karşıladık

Rusya: Çavuşoğlu’nun açıklamasını şaşkınlıkla karşıladık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.