Hollanda’nın en büyük futbol stadyumunda koronavirüs deneyi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yer alan Johan Cruyff Arena’da yeni tip koronavirüsün kalabalık alanlarda nasıl yayıldığına ilişkin bir deney yapıldı.

YÜZLERCE SPREY DÜZENLİ OLARAK AEROSOL PÜSKÜRTTÜ

Ülkenin en büyük futbol sahasında boş taraftar koltuklarına yerleştirilen yüzlerce sprey, sensörler aracılığıyla insan tükürüğünün yapısına benzer bir maddeyi düzenli olarak püskürttü. Kısa bir süre sonra tüm sahanın buharla dolduğunu gözlendi.

Çalışmayı gerçekleştiren Eindoven Teknoloji Üniversitesi’nden aeorodinamik mühendisliği profesörü Bert Blocken, amaçlarının koronavirüsün kalabalıklarda ne kadar kısa sürede yayıldığına dikkat çekmek olduğunu belirterek, virüsün havada nasıl yayıldığına dair bilimsel çalışmalara daha fazla kanıt eklemek olduğunu ifade etti.

"VİRÜSÜN KALABALIK ALANLARDA NASIL YAYILDIĞINA İLİŞKİN ÇALIŞMA YOK"

Blocken, “Virüsün futbol sahaları ya da konser salonları gibi çok kalabalık ve coşkulu alanlarda havadaki yayılımına ilişkin literatürde neredeyse hiçbir araştırma yok” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, bilim insanları arasında aeorosol tipi yayılmanın koronavirüsün toplumdaki bulaş riskinde oynadığı role ilişkin artan bir fikir birliği ortaya çıkıyor.