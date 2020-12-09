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  4. Hollanda’nın en büyük futbol stadyumunda koronavirüs deneyi

Hollanda’nın en büyük futbol stadyumunda koronavirüs deneyi

09.12.2020 09:24 | Son Güncelleme:
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Hollanda’nın en büyük futbol stadyumunda koronavirüs deneyi

Bilim insanları, Hollanda’nın Amsterdam kentinde yer alan ülkenin en büyük futbol sahasında taraftarların birbirine nasıl koronavirüs bulaştırabileceğini test etmek amacıyla ilginç bir deney gerçekleştirdi. Stadyumda bulunan boş koltuklara yerleştirilen spreylerden düzenli olarak insan tükürüğüyle aynı yapıya sahip bir madde püskürtüldü.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yer alan Johan Cruyff Arena’da yeni tip koronavirüsün kalabalık alanlarda nasıl yayıldığına ilişkin bir deney yapıldı.

YÜZLERCE SPREY DÜZENLİ OLARAK AEROSOL PÜSKÜRTTÜ

Ülkenin en büyük futbol sahasında boş taraftar koltuklarına yerleştirilen yüzlerce sprey, sensörler aracılığıyla insan tükürüğünün yapısına benzer bir maddeyi düzenli olarak püskürttü. Kısa bir süre sonra tüm sahanın buharla dolduğunu gözlendi.

Çalışmayı gerçekleştiren Eindoven Teknoloji Üniversitesi’nden aeorodinamik mühendisliği profesörü Bert Blocken, amaçlarının koronavirüsün kalabalıklarda ne kadar kısa sürede yayıldığına dikkat çekmek olduğunu belirterek, virüsün havada nasıl yayıldığına dair bilimsel çalışmalara daha fazla kanıt eklemek olduğunu ifade etti.

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"VİRÜSÜN KALABALIK ALANLARDA NASIL YAYILDIĞINA İLİŞKİN ÇALIŞMA YOK"

Blocken, “Virüsün futbol sahaları ya da konser salonları gibi çok kalabalık ve coşkulu alanlarda havadaki yayılımına ilişkin literatürde neredeyse hiçbir araştırma yok” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, bilim insanları arasında aeorosol tipi yayılmanın koronavirüsün toplumdaki bulaş riskinde oynadığı role ilişkin artan bir fikir birliği ortaya çıkıyor.

Koronavirüs havada yayılırken iki farklı yol izliyor. Bunlardan ilki damlacık yoluyla yayılma, ikincisi ise aeorosol tip yayılma. Uzmanlar, ağız ve burundan yayılan damlacıkların bir saç telinin üçte biri kadar olduğunu ve bunların gözle görülebileceğini söyledi.

İkinci yol ise insanların konuşmasıyla havaya yayılan aerosol tipi yayılma. Bu iletim şeklinde damlacık bulunmuyor ve virüslü parçacıklar gözle görülmüyor. Uzmanlar aerosol tipi yayılmanın diğerinden daha tehlikeli olduğunu, ancak kapalı ortamlardan uzak durarak önlenebileceğini belirtiyor.

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ÇALIŞMA TARAFTARLA BİRLİKTE GENİŞLETİLECEK

Diğer taraftan Blocken, çalışamanın 730 taraftar ile birlikte genişletilmesi için gerekli izinlerin çıkmasının beklenildiğini ifade ederek, aeresol tip yayılmanın riskinin azaltmanın yollarını aradıklarını ifade etti.

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