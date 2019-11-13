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Hollanda otoyollarda hız sınırını 100 kilometreye düşürüyor

13.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

Hollanda hükümeti, azot salımını azaltmak ve sorun nedeniyle aksayan inşaat projelerinin devamını sağlamak amacıyla otoyollardaki hız sınırını 100 kilometreye düşürme kararı aldı. Başbakan Rutte, bu önlemin iklim değişikliği ile mücadele için gerekli olduğunu söyledi. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda otoyollarda hız sınırını 100 kilometreye düşürüyor

Hollanda hükümeti, azot salımını azaltmak ve sorun nedeniyle aksayan inşaat projelerinin devamını sağlamak amacıyla otoyollardaki hız sınırını 100 kilometreye düşürme kararı aldı. Başbakan Mark Rutte, bu önlemin iklim değişikliği ile mücadele için gerekli olduğunu söyledi.

Otoyollarda hız sınırının düşürülmesi sonucu, Hollanda'da azot emisyonunun yüzde 0,3'ü kadar tasarruf sağlanacak.

Sadece sınırlı sayıda otoyolda 07:00-18:00 saatleri arası saatte 120 ya da 130 kilometre hıza izin verilecek.

Hollanda'da Danıştay'ın, hükümetin, azot salımını artıran projelere kolay izin vererek doğayı yeterince korumadığı yönündeki kararı üzerine, birçok inşaat projesi durma aşamasına geldi.

Hollanda'da nitrojen krizi nedeniyle inşaatların durması yüzünden sektör çalışanları, geçtiğimiz günlerde Lahey'de protesto gösterisi düzenlemişti.

Hükümet bu nedenle yeni önlem arayışına girdi. Koalisyonu oluşturan dört parti, azot salımının azaltılmasına yönelik bir dizi önlem konusunda anlaştı. Bunlardan en çarpıcı olanı, otoyollarda hız sınırının saatte 100 kilometreye düşürülmesini içeren madde.

Rutte: Çok sayıda kişi Noel'de işsiz kalsa**, aynaya bakamazdık**'

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hız sınırının 100 kilometreye düşürülmesinden kimsenin memnun olmadığını belirterek, bunun iklim değişikliği ile mücadele için gerekli olduğunu söyledi.

Rutte, "Kimse bundan hoşlanmıyor ama bu düzenleme ile inşaat ve altyapı projelerine yer açılacak. Hollanda'nın tıkanmaması ve iş olanaklarının gereksiz yere kaybolmaması için buna ihtiyaç var" dedi.

Hollanda Başbakanı, alınan önlemi, "İnşaat projelerinin durması ve istihdam kaybı nedeniyle çok sayıda kişi Noel'de işsiz kalmış olsaydı aynaya bakamazdık" sözleriyle savundu.

Yeni düzenleme uzun vadeli bir çözüm olmasa da hız sınırının düşürülmesi ile 75 bin inşaat ve altyapı inşaatının yapımına olanak sağlayacak.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte

Hükümetin aldığı önlemler arasında, protein miktarını azaltarak hayvan yemi yoluyla azot salımının düşürülmesi de var.

Hollanda hükümeti, doğa restorasyonu için 250 milyon euro tahsis ederek, kıyı koruma, su ve yol güvenliği konularındaki büyük projelerin devam etmesini sağlayacak.

Paket kapsamında, azot salınımının önlenmesi için domuz yetiştiriciliğinin düzenlenmesi amacıyla 60 milyon euro ayrıldı.

Hükümet ortağı Demokratlar 66 Partisi'nin (D66) hazırladığı raporda, domuz ve tavuk yetiştiriciliğinin iklim değişikliğini olumsuz etkilediği vurgulanmıştı.

Raporda, azot salımının önlenmesi için Hollanda'daki domuz ve tavuk sayısının yarı yarıya azaltılması önerilmişti.

Bu öneri çiftçilerin ülke genelinde yoğun protestosu ile karşılandı. Hükümet, bu nedenle domuz üreticilerinin desteklenmesini kararlaştırdı.

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