HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda pandemi kısıtlamalarını yeniden başlattı

Hollanda pandemi kısıtlamalarını yeniden başlattı

14.10.2020 10:59 | Son Güncelleme

Koronavirüs vaka sayılarındaki çarpıcı artış üzerine Hollanda'da tüm bar, restoran ve kafeler kapatıldı.

Koronavirüs vaka sayılarındaki çarpıcı artış üzerine Hollanda'da kamusal hayata yeniden kısıtlamalar getirildi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte Salı günü konuyla ilgili televizyondan bir açıklama yaptı. "Çok üzgünüz ancak tek yol bu. Daha sert olmalıyız" diyen Rutte çarşamba gecesinden itibaren ülkedeki tüm bar, kafe ve restoranların kapatılacağını, sadece paket servislere izin verileceğini duyurdu. Ayrıca kapalı alanlarda da 13 yaşından büyük herkese maske takma zorunluluğu getirildi.

Saat 20.00 ile 07.00 arasında da alkol ve esrarın satışı ve kamusal alanda tüketimi yasaklandı. 18 yaşından büyükler için takım sporlarının yapılması yasak kapsamına alındı. Ayrıca Hollanda'da eve gün içerisinde üçten fazla ziyaretçi kabul etmek de yasaklandı. Tüm bu kısıtlamalar çarşamba saat 22.00'de yürürlüğe girecek ve iki hafta boyunca yürürlükte kalacak. Hükümet bu süre içinde yasakların ne ölçüde etkili olduğunu inceleyecek.

Hollanda aylar boyunca komşusu olan diğer Avrupa ülkelerine göre daha yumuşak bir salgın politikası izlemişti. Ancak hükümet ikinci dalgayı kontrol altına almakta zorlanıyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin verdiği bilgilere göre Hollanda 100 bin kişide görülen yeni vaka oranı bakımından Avrupa’da üçüncü sırada. Hollanda sağlık makamları geçen hafta 43 bin 903 kişinin daha koronavirüse yakalandığını ve 150 kişinin Covid-19 hastalığından hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

AFP / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor 20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması!Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması!
İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir? İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir?
En Çok Okunan Haberler
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Bir elinde bıçak bir elinde kitapla intihar girişimi
Bir elinde bıçak bir elinde kitapla intihar girişimi
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Diğer Haberler
Önemli koronavirüs keşfi: Erken teşhis çok zor çünkü virüs ağrıyı kesiyor
Önemli koronavirüs keşfi: Erken teşhis çok zor çünkü virüs ağrıyı kesiyor
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması!
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması!
Saç dökülmesi için aldı seks oyuncağı çıktı!
'Seks oyuncaklarını neden ortada bırakıyorsun?'
ABD Başkanı Donald Trump’ın dansı olay oldu
ABD Başkanı Donald Trump’ın dansı olay oldu
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
Pompeo, ABD'li düşünce kuruluşlarına 'Dış finansmanınızı açıklayın' çağrısında bulundu
Pompeo'dan ABD'li kurumlara sert uyarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.