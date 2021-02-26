Hollanda Parlamentosu'dan soykırım kararı

Hollanda parlamentosunda perşembe günü yapılan oturumda Çin'deki Uygur Müslüman azınlığa yönelik uygulamaları soykırım olarak tanımlayan ve bağlayıcı olmayan önerge kabul edildi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Sjoerd Wiemer Sjoerdsma'nın meclise taşıdığı önergede 'Çin'de Uygur azınlığa yönelik bir soykırım yaşanıyor" ifadesi bulunuyor ancak doğrudan Pekin hükümeti sorumlu ilan edilmiyor.

Önergede, 'doğumları önlemeye yönelik tedbirler' ve “ceza kampları' gibi uygulamaların, Birleşmiş Milletler'iin soykırım sözleşmesi olarak da bilinen 260. Kararı kapsamına girdiğini belirtildi.

Başbakan Mark Rutte’nin lideri olduğu muhafazakar VVD (Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisı) önergeye karşı red oyu kullandı.

Hollanda, Uygur azınlığına yapılan uygulamaları soykırım olarak tanımlayan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Kanada Federal Parlamentosu salı günü, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanımlayan yasayı onaylamıştı.

Kanada Parlamentosunun kararı Pekin yönetimi tarafından kınanmış ve bağlayıcılığı olmayan bu kararın reddedildiği açıklanmıştı.

