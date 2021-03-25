Hollanda Parlamentosu’ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Hollanda’nın Lahey kentinde yer alan ve bünyesinde Başbakanlık Konutu’nun da bulunduğu Binnenhof Parlamento binasına yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

Hollanda’nın Lahey kentinde yer alan Binnenhof Parlamento binasına bomba ihbarı yapılmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binayı tahliye etmiş ve bölgeyi güvenlik çemberine alarak, binayı giriş ve çıkışlara kapatmıştı.

Polis tarafından yerel saatle 18.00 sularında yapılan açıklamada, binada yapılan arama çalışmalarının sona erdiği ve bomba ihbarının asılsız olduğu bildirildi.

