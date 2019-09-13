Hollanda polisinden göçmenlere ayrımcılık ve aşırı şiddet

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan polis merkezlerinin bir kısmında, göçmenlere yönelik ayrımcılık yapıldığı ve aşırı şiddet uygulandığı belirtildi.

Ülkede kamu yayın kuruluşu olan NOS'ta yayımlanan habere göre, Lahey kentinde bulunan bazı polis merkezlerinde ayrımcılık yapılıyor ve aşırı şiddet kullanılıyor.

Haberde, bunun özellikle göçmen kökenlilerin yoğunlukla yaşadığı bölge olarak bilinen Schilderswijk semtindeki Hoefkade Polis Merkezi'nde yaşandığı anlatıldı.

Bazı polisler tarafından tutuklulara uygulanan aşırı şiddetin örtbas edilmeye çalışıldığı kaydedilen haberde, polislerin meslektaşları tarafından yapılan uyarılara rağmen, yöneticilerin duruma müdahale etmediği ifade edildi.

Haberde ayrıca polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, bazı polisler tarafından yapılan kötü muameleye ilişkin uyarıların doğru olduğu, fakat eyleme geçilmediğinin doğru olmadığı ve konuyla ilgili başlatılan bir iç soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Polislerin aralarında kullandıkları sosyal medya grubunda, polis köpeği taşıyan polislere "Faslıları yok eden" olarak hitap ettikleri kaydedildi.