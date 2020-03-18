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Hollanda Sağlık Bakanı koronavirüs (Kovid-19) oturumunda yere yığıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 23:28 | Son Güncelleme

Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins Kovid-19 oturumunda bayıldı. Bakan kısa sürede kendini toparlayarak tekrar ayağa kalktı. Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bruno Bruins, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." ifadesini kullandı.

Hollanda Sağlık Bakanı koronavirüs (Kovid-19) oturumunda yere yığıldı

Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins, parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayıldı.

Bir anda yere yığılan Bakan Bruins etrafındakilerin yardımıyla kısa sürede ayağa kalktı.

Bruins, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." ifadesini kullandı.

Ara verilen oturumun ardından evine döndüğünü belirten Bruins, dinlenip yarın yapılacak oturumlara katılacağını kaydetti. (AA)

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Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins koronavirüs

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