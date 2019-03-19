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Hollanda saldırganının eski sevgilisi konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 10:53 | Son Güncelleme

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı saldırının Türkiye doğumlu zanlısı Gökmen Tanış’ın eski sevgilisi, "Gökmen terörist değil, psikopattır ve polisi uyarmıştım, keski beni dinleselerdi” dedi.Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda silahlı saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Gökmen Tanış’ın eski sevgilisi Angelique, Tanış’ın bir terörist değil, suç makinesi ve psikopat olduğunu açıkladı.

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı saldırının Türkiye doğumlu zanlısı Gökmen Tanış’ın eski sevgilisi, "Gökmen terörist değil, psikopattır ve polisi uyarmıştım, keski beni dinleselerdi” dedi.
Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda silahlı saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Gökmen Tanış’ın eski sevgilisi Angelique, Tanış’ın bir terörist değil, suç makinesi ve psikopat olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürerken olayın zanlısı 37 yaşındaki Tanış ile beraber 3 şahıs daha gözaltına alındı. Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, şüphelinin daha önce tecavüz ve farklı tehditlerden dolayı sicilinin olduğu yönünde iddiaları gündeme getirdi.
Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad’a (AD) açıklama yapan Tanış’ın 47 yaşındaki eski sevgilisi Angelique, Tanış’ın bir terörist olabileceği ve silahlı saldırının bir terör saldırısı olabileceği yönündeki açıklamaların yanıltıcı olduğunu belirtti. Angelique, “Ben Tanış hakkında daha önce beni tecavüz etmesinden dolayı suç duyurusunda bulundum. Tanış deli birisi, tam bir suç makinesi, polisi uyarmama rağmen Tanış’ın elini kolunu sallayarak dolaşmasının neticesi bu acı tablo. Saldırının kurbanlarından birinin fotoğrafını gördüğümde çok ağladım. Tanış’ın 3 kişiyi öldürmesi ve 5 kişiyi yaralamasının ardındaki sebep araştırılmamalı. Ben bizzat Tanış hakkında suç duyurusunda bulundum, beni tecavüz etti. Tanış bir psikopat, uyuşturucu madde kullanıcısı. Ama asla bir terörist değil ancak her türlü suçu mevcut. Silahlı saldırısının ardında Tanış’ın şüpheli zanlı oluğunu duyar duymaz polisi giderek koruma talebinde bulundum. Beni öldüreceğinden ve aradığından dolayı korku anlar yaşadım. Polis ise yardımcı olacağı yerde beni sorguya çekip Tanış’ı ne kadar tanıyıp tanımadığımı sorguladı. Ben bir kurbanım, polisin bu duruşu beni üzdü ve bu utanç verici” dedi.

"Tanış’ın gözaltına alındığı esnada polis binasındaydım"
Tanış’ın gözaltına alınıp polis binasına getirildiği esnada orada olduğunu söyleyen Angelique, "Sorgulanmam esnasında Tanış’ın gözaltına alınıp polis binasını getirildiğini tanık oldum. Çünkü ben de o zaman polis binasındaydım. Aksam üstü eve gitmeme izin verildi. Tanış ile 8 yıllık ilişkimiz oldu. Tanış bir evlilik geçirdi. 11 Temmuz 2017’de Tanış tarafından tecavüz edilmem nedeniyle polise suç duyurusunda bulundum ve aynı zamanda tartaklandığımı belirttim. Beni evimi ateşi vermekle tehdit etti. Kısa bir zaman önce beni tecavüz ettiği için mahkemeye yargı önüne çıkı. Mahkemenin kararı henüz açıklanmadı. Polis sözümü dinlemiş olsaydı 3 kişi Tanış’ın silahlı saldırısında hayatını kaybetmezdi. Bir suç makinesini başıboş bırakıp sonra silahlı saldırısı sonrasında terör saldırısı olabilir diye açıklamada bulunmakta saçma sapan” şeklinde konuştu.

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