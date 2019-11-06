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Hollanda Savunma Bakanlığı Irak'ta 2015'te en az 70 kişinin öldürüldüğü hava saldırısını doğruladı

06.11.2019 10:35 | Son Güncelleme

Hollanda Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 uçaklarının, 2015 yılında Irak'ın Kerkük kentinin batısındaki Hawija kasabasına düzenlediği hava saldırısında en az 70 sivilin hayatını kaybettiğini doğruladı. Hollanda hükümetinin yıllardır açıklama yapmayı reddettiği saldırı ile ilgili ayrıntılar, geçen ay Hollanda basınının araştırması sonucu ortaya çıkmıştı.

Hollanda Savunma Bakanlığı Irak'ta 2015'te en az 70 kişinin öldürüldüğü hava saldırısını doğruladı

Hollanda Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 uçaklarının, 2015 yılında Irak'ın Kerkük kentinin batısındaki Hawija kasabasına düzenlediği hava saldırısında en az 70 sivilin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Bu, "IŞİD'in bomba fabrikasını" hedef aldığı belirtilen hava saldırısına yönelik olarak Hollanda hükümetinden gelen ilk resmi açıklama.

Bakanlığın açıklamasında, saldırıdan sonra yaşanan "beklenmedik patlamaların" can kaybının tahmin edilenin çok ötesinde olmasına neden olduğu belirtildi.

Hollanda hükümetinin, yıllardır "güvenlik gerekçesiyle" açıklama yapmayı reddettiği saldırı ile ilgili ayrıntılar, geçen ay Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS ile NRC gazetesinin ortak araştırması sonucu ilk kez ortaya çıkarılmıştı.

Bakanlık 2 Haziran 2015 gecesi vurulan hedefin, IŞİD'in araçlara yerleştirilen ve koalisyon güçlerine saldırlarda kullandığı tahmin edilen patlayıcıları imal ettiğine inanılan bir fabrika olduğu belirtildi.

Hollanda'nın hava saldırısında ölen 70 kişiden kaçının IŞİD üyesi, kaçının sivil olduğu bilinmiyor.

Hollanda Savunma Bakanı Anna Bijleveld "Ölen IŞİD'liler ve siviller arasındaki bağlantıları ortaya çıkaramadık" dedi ve istihbarat birimlerinin saldırı öncesinde, hedefin yakın çevresinde hiç sivil bulunmadığı bilgisini verdiğini belirtti.

Bakan Bijleveld, "En yakın yerleşim bölgeleri, zarar gören bölgenin dışındaydı. Ancak saldırı sonrası, daha önce benzer hedeflere yapılan hava saldırılarında deneyimlediğimizden çok daha büyük patlamalar oldu ve tahmin edilenden daha büyük bir alan zarar gördü. Gördük ki hedefte, elimizdeki bilgilere kıyasla çok daha büyük miktarda patlayıcı varmış" diye konuştu.

Hollanda Televizyonu ile NRC gazetesi, yerel kaynaklara dayandırarak, 23'ü çocuk çok sayıda sivilin Hollanda bombardımanı sonucu öldürüldüğünü duyurmuştu.

Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı hava saldırıları düzenleyen uluslararası koalisyon, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada Ağustos 2014 ve Ağustos 2019 yılları arasında 34.573 hava saldırısı düzenlendiğini, bunlarda en az 1.335 sivilin "kazara" öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ancak hava saldırılarının neden olduğu sivil ölümlerinin kaydını tutan Airwars'un tahminine göre bu sayı 8.214 ile 13.125 arasında değişiyor.

Hollanda'nın Irak'taki hava saldırıları geçen yıl son bulmuştu.

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