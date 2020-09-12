HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda Türk iş insanı ve sporcular için seyahat yasağını kaldırıyor

Hollanda Türk iş insanı ve sporcular için seyahat yasağını kaldırıyor

12.09.2020 13:54 | Son Güncelleme

Hollanda hükümeti, koronavirüs salgını sonrası aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere Mart ayından bu yana uygulanandan seyahat yasağını esnetiyor. Türkiye'deki profesyonel sporcular Pazartesi günü, iş insanları da 21 Eylül'den itibaren vize başvurusu yapabilecek.

Hollanda Türk iş insanı ve sporcular için seyahat yasağını kaldırıyor

Hollanda hükümeti, koronavirüs salgını sonrası aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere Mart ayından bu yana uygulanandan seyahat yasağını esnetiyor. Türkiye'deki profesyonel sporcular Pazartesi günü, iş insanları da 21 Eylül'den itibaren vize başvurusu yapabilecek.

Türkiye'deki en büyük dış yatırımcı ülke olan Hollanda, pandemi sürecinde uygulanan seyahat kısıtlamaları ve bize başvurularının iptal edilmesi nedeniyle özellikle iş insanlarından gelen yoğun şikayetlerle karşı karşıya kaldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği, uygulanan seyahat kısıtlamalarının küçük ve orta işletmeler dahil ticari yaşamı ve spor faaliyetlerini ciddi biçimde etkilediğini bildirerek, seyahat yasakları konusunda yeni bir düzenleme önerisinde bulundu.

Hollanda hükümeti, bu öneriyi olumlu karşılayarak, Cuma günkü bakanlar kurulu toplantısında, seyahat yasağı uygulanan AB dışındaki diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletti.

Vize başvuruları başlıyor

Hükümet, seyahat kısıtlamaları nedeniyle, birçok ticari ilişkiyi sürdürmekten, uluslararası futbol maçlarındaki deneyim eksikliğine kadar bir çok faaliyetin etkilendiğini vurgulayarak, iş insanı ve profesyonel sporcular uygulanan koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesine karar verdi.

Türkiye'deki profesyonel sporcular 14 Eylül Pazartesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de dahil olduğu iş çevreleri de 21 Eylül'den itibaren Hollanda temsilciliklerine Schengen vizesi başvurusunda bulunabilecekler.

Hollanda, kültürel ve yaratıcı sektörler, gazeteciler ve araştırmacılar için de kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini benimsedi. Hükümet, bu alanlarda da seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için bir düzenleme hazırlayacak.

Vaka sayılarının fazla olduğu riskli bölgelerden Hollanda'ya gelenlerin, bir süreliğine ev izolasyonuna tabii tutulacağı belirtiliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldıGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
İşte yıldızların ve galaksilerin yeni görüntüleriİşte yıldızların ve galaksilerin yeni görüntüleri
ALES sonuçları açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranıALES sonuçları açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranı
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Bir anda yere yığıldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
Bir anda yere yığıldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
Akit'in hedefinde bu kez de Beren Saat var! Rezil sahneleriyle bilinen....
Akit'in hedefinde bu kez de Beren Saat var! Rezil sahneleriyle bilinen....
Takma saç yorumu yapan takipçisine öyle bir cevap verdi ki...
Takma saç yorumu yapan takipçisine öyle bir cevap verdi ki...
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İlginizi Çekebilir
Önce toplantıyı inkar ettiler ardından Türkiye'yi suçladılar
Önce toplantıyı inkar ettiler ardından Türkiye'yi suçladılar
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Diğer Haberler
NASA, yıldızların ve galaksilerin yeni görüntülerini yayımladı
İşte yıldızların ve galaksilerin yeni görüntüleri
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan çarpıcı açıklama: Koronavirüs insan yapımı
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
Pompeo'dan Doğu Akdeniz için 'diplomasi' çağrısı
Doğu Akdeniz için 'diplomasi' çağrısı
ABD'de 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı
ABD'de 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı
Ülkede vaka sayıları rekor kırmıştı! İspanya Kralı'nın kızı tedbiren karantinaya alındı
Ülkede vaka sayıları rekor kırmıştı! Kralın kızı karantinada
Elon Musk, çocuğu X Æ A-12’nin adını unuttu
Elon Musk, çocuğu X Æ A-12’nin adını unuttu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.