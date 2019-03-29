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"Hollanda-Türkiye arasında ticarette hiçbir zaman sıkıntı yaşanmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 02:18 | Son Güncelleme

THY Hollanda, ülkedeki Türk asıllı iş adamları ile bir araya geldi - Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli: - "Hollandalı iş adamlarının Türkiye’ye daha çok yatırım yapmasını sağlamanız gerekir" - "Bir süre iki ülke arasında yaşanan krizden dolayı kötü günler yaşandı fakat o günleri geride bıraktık" - THY Hollanda Müdürü Cengiz İnceosman: - "Dünyada bizden daha fazla ülkeye uçan bir hava yolu şirketi yok. En önemli noktamız olan Avrupa'da 114 noktaya uçuş yapıyoruz"

BADHOEVEDORP (AA) - Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Hollanda ile Türkiye arasında ticaret alanında hiçbir zaman sıkıntı yaşanmadığını, bunun iki ülke arasında en son yaşanan krizde de görüldüğünü söyledi.

Türk Hava Yolları (THY) Hollanda tarafından Haarlemmermeer Belediyesine bağlı Badhoevedorp köyündeki Corendon Village Otel’de, "Turkish Airlines Corporate Club Event" adlı toplantıda ülkedeki Türk asıllı iş adamları ile buluşma toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşma yapan Dişli, orada bulunan Türk iş insanlarının Hollandalı meslektaşlarına Türkiye’yi daha iyi anlatmaları gerektiğini dile getirerek, “İki ülke arasındaki kriz dönemindeki gibi Türkiye-Hollanda arasında ticaret ve karşılıklı yatırımlarda hiçbir zaman sıkıntı yaşanmadı. Hollandalı iş adamlarının Türkiye’ye daha çok yatırım yapmasını sağlamanız gerekir.” dedi.

Türkiye ile ilgili olumsuz algının ve korku atmosferinin bertaraf edilmesinin önemine işaret eden Dişli, “Bunu bireyler veya sivil toplum kuruluşları tek başına yapamaz. İş dünyası ile birlikte herkes el ele verdiği zaman bunu çok rahat başarırız. Buradan Türk toplumu ve Türk iş adamları daha rahat bir çalışma ortamına kavuşur ve daha verimli sonuç alırlar.” ifadesini kullandı.

Dişli, Türk asıllı iş insanlarının Hollandalı meslektaşları ile birlikte Türkiye'yi ziyaret etmesi gerektiğini, görmenin inanmak olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son durumunu anlatan Dişli, şunları kaydetti:

"Bir süre iki ülke arasında yaşanan krizden dolayı kötü günler yaşandı fakat o günleri geride bıraktık. Geçen sene iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya geldiği bir toplantıda ilişkilerin normalleştirilmesi için anlaşıldı ve bir protokol imzalandı. Bunun akabinde Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un Türkiye ziyaretinde bir eylem planı üzerinde anlaşma sağlandı."

Dişli, ilişkilerin düzelmesi ile Wittenberg Konferanslarının devam edeceğine dikkat çekerek, burada terör, Avrupa Birliği (AB), ekonomi ve uluslararası iş birliği ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler olmak üzere birçok konunun görüşüleceğini aktardı.

Temmuz ayına kadar iki ülke arasında üst düzey karşılıklı ziyaretlerin olacağını belirten Dişli, bu ziyaretlerin sonunda birinci eylem planının tamamlanmış olacağını söyledi.

THY Hollanda Müdürü Cengiz İnceosman da THY’nin yeni çalışmalarını ve son yıllardaki gelişimini anlatarak, şirketin dünyanın bir numarası olduğunu söyledi.

İnceosman, "Dünyada bizden daha fazla ülkeye uçan bir hava yolu şirketi yok. En önemli stratejik noktamız Avrupa'da 114 noktaya uçuş yapıyoruz. THY olarak hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın önemine değinen İnceosman, İstanbul'un uçuşlarda dünyanın en önemli merkezi haline geleceğine vurgu yaptı.

Turkish Airlines Corporate Club'u programını tanıtan İnceosman, toplantıya katılan iş adamlarına kurumsal şirketlere sundukları bu programa üye olmaları çağrısında bulunarak, programın seyahat esnasında ve uçuşlardaki avantajlarına değindi.

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Hollanda THY Hollanda Müdürü Cengiz İnceosman Turkish Airlines Corporate Club Event Türk Hava Yolları (THY) Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli

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