"Hollanda-Türkiye arasında ticarette hiçbir zaman sıkıntı yaşanmadı"

BADHOEVEDORP (AA) - Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Hollanda ile Türkiye arasında ticaret alanında hiçbir zaman sıkıntı yaşanmadığını, bunun iki ülke arasında en son yaşanan krizde de görüldüğünü söyledi.

Türk Hava Yolları (THY) Hollanda tarafından Haarlemmermeer Belediyesine bağlı Badhoevedorp köyündeki Corendon Village Otel’de, "Turkish Airlines Corporate Club Event" adlı toplantıda ülkedeki Türk asıllı iş adamları ile buluşma toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşma yapan Dişli, orada bulunan Türk iş insanlarının Hollandalı meslektaşlarına Türkiye’yi daha iyi anlatmaları gerektiğini dile getirerek, “İki ülke arasındaki kriz dönemindeki gibi Türkiye-Hollanda arasında ticaret ve karşılıklı yatırımlarda hiçbir zaman sıkıntı yaşanmadı. Hollandalı iş adamlarının Türkiye’ye daha çok yatırım yapmasını sağlamanız gerekir.” dedi.

Türkiye ile ilgili olumsuz algının ve korku atmosferinin bertaraf edilmesinin önemine işaret eden Dişli, “Bunu bireyler veya sivil toplum kuruluşları tek başına yapamaz. İş dünyası ile birlikte herkes el ele verdiği zaman bunu çok rahat başarırız. Buradan Türk toplumu ve Türk iş adamları daha rahat bir çalışma ortamına kavuşur ve daha verimli sonuç alırlar.” ifadesini kullandı.