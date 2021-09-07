SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Hollanda Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda Türkiye maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Hollanda Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda Türkiye maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

07.09.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak. G Grubunda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık'la yarışan A Millîi Futbol Takımımız, 11 puanla lider konumunda bulunuyor.

Hollanda Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda Türkiye maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Zorlu Hollanda deplasmanını galibiyetle aşmayı planlayan millîlerimiz, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmenin hesabını yapıyor. Johan Cruijff Arena’da oynanacak Hollanda-Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri müsabakası, Türkiye’den şifresiz canlı izlenecek.

HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası için 7 Eylül 2021 Salı (Bugün) akşamı Hollanda ile zorlu bir sınava çıkıypr. G Grubu'nda zirvede yer alan Türkiye, 1 puan gerisindeki Hollanda’yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Johan Cruijff Arena'da oynanacak Hollanda-Türkiye mücadelesi, saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını ise yine aynı ülkeden Alessandro Giallatini ile Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

Türkiye, gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerek dikkatleri üzerine çekti. A Millî Futbol Takımımız, üçüncü maçında kendi evinde Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ’la İstanbul'da oynanan 4. mücadele ise 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Türkiye, Cebelitarık’la deplasmanda oynadığı maçtan ise 3-0 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda yer alıyor Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden Hollanda da 10 puan ve averajla Norveç'in önünde 2. sırada bulunuyor.

Türkiye’de kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda'da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahada olabilecek.

Grupta aynı gün Karadağ-Letonya ve Norveç-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Bijlow, Blind, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Klaassen, Frenkie, Berghuis, Wijnaldum, Memphis, Bergwijn

Türkiye: Uğurcan, Merih, Kaan, Mert, Çağlar, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Cengiz, Burak Yılmaz, Kenan

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Günok (Beşiktaş), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Atalanta), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Ozan Kabak (Norwich City), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor), Alpaslan Öztürk (Galatasaray)

Orta saha: Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Cengiz Ünder (Olympique Marsilya), Salih Uçan (Beşiktaş), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Enes Ünal (Getafe), Burak Yılmaz (Lille), Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Beşiktaş)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mostafa Mohamed'e ceza yoldaMostafa Mohamed'e ceza yolda
Hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildiHastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildi
Arjantinli yıldız İstanbul’a geliyorArjantinli yıldız İstanbul’a geliyor
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Türkiye Almanya Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Transferin son gününde F.Bahçe'de 2 bomba

Transferin son gününde F.Bahçe'de 2 bomba

G.Saray'dan ayrılma nedenini açıkladı

G.Saray'dan ayrılma nedenini açıkladı

Süper Lig devinden Marcelo bombası

Süper Lig devinden Marcelo bombası

Josef de Souza'dan Galatasaray'a gönderme

Josef de Souza'dan Galatasaray'a gönderme

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yılın olayı! Ozan Tufan geri dönüyor

Yılın olayı! Ozan Tufan geri dönüyor

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.