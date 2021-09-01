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Hollanda: Türkiye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapıyor, bölgede Afganların kalabileceği başka ülkeler de var

01.09.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Afganistan'dan kaçanların bölge ülkelerinde barındırılması gerektiğini söyledi. Rutte, "Türkiye zaten milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Bölgede Afganların kalabileceği başka ülkeler de var" dedi.

Hollanda: Türkiye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapıyor, bölgede Afganların kalabileceği başka ülkeler de var

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, kendileri için çalışanlar dışında mümkün olduğunca az Afgan sığınmacı alacaklarını söyledi. Afganistan'dan kaçan kişilerin bölge ülkelerinde barındırılması gerektiğini belirten Rutte, "Türkiye zaten milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Bölgede Afganların kalabileceği başka ülkeler de var" dedi.

"Orada başka ülkeler de var" diyen Rutte, Afgan sığınmacılar konusunda başta Pakistan olmak üzere diğer bölge ülkelerini işaret etti.

Avrupalı liderler, 2015 ve 2016 yıllarında yaşanan sığınmacı krizinin, Afganistan konusunda da yaşanmaması için yoğun bir arayış içinde. Avrupa'daki iltica ve göç ile adalet bakanları da bu konuda temaslar yürütüyor.

Afganistan'dan Batı'ya yönelecek olası sığınmacı akınının önlenmesi amacıyla temaslarda bulunan Hollanda Başbakanı dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte

'Herkes yeni bir krizi önlemek için çalışıyor'

Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin en son isteyeceği şeyin, yeni bir kriz olduğunu vurgulayarak, "Herkes bunu önlemek için uğraşıyor" dedi.

Rutte'ye göre öncelik, Afganistan'da Batılılar için çalışan kişilerin Avrupa'ya getirilmesi. Bunların dışında mümkün olduğunca az sayıda Afgan vatandaşının AB ülkelerine gelişine izin verilecek.

Hollanda Başbakanı, Taliban'dan kaçan Afganistan vatandaşlarının, bölge ülkelerinde barındırılmasını istiyor.

Hollanda ile bağı bulunmayan Afganların, ülkelerindeki iltica kurumlarına güvenmemeleri gerektiğinin altını çizen Rutte, Afganistan dışına çıkan kişilerin güvende olduklarını söyledi.

Bu nedenle Rutte ve diğer Avrupalı mevkidaşları, Afgan sığınmacıların bölge ülkelerinde barındırılmasını istiyor.

'Taliban'ı asla tanımayacağız'

Afganistan'daki tahliyeler konusunda Taliban yönetimi ile temasın kaçınılmaz olduğunu belirten Rutte, "Ama bu sadece oradaki insanları dışarı çıkarmak için olacak. Taliban'ı asla tanımayacağız" dedi.

Ancak Hollanda medyasına göre, Afganistan'dan kaçan kişilerin hangi ülkede kalması gerektiği henüz belirsizliğini koruyor.

Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Katar, Pakistan ve Türkiye'de temaslarda bulunacak. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bölgedeki temaslarını sürdürüyor.


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