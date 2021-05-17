Hollanda: Türkiye PESCO için başvurdu

Türkiye ilk kez Avrupa Birliği (AB) savunma anlaşması Daimi Yapılandırılmış İşbirliği (PESCO) bünyesindeki bir projede yer almak için başvuruda bulundu. Proje koordinatörü Hollanda Savunma Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin başvurusunu teyit etti. Daha önce Welt am Sonntag gazetesi diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Türkiye'nin söz konusu projede yer almak üzere resmen başvurduğunu duyurmuştu.

Türkiye'nin katılmak istediği proje, askeri personelin ve askeri teçhizatın Avrupa içinde ve dışında hızlı bir şekilde taşınmasını öngörüyor.

Hollanda Savunma Bakanlığının açıklamasında, Türkiye dışında yine NATO üyesi ABD, Kanada ve Norveç'in de projeye katılmak için başvurduğu ve bu ülkelerin başvurularının oybirliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Ankara'nın katılım talebinin AB üyesi ülkelerin tamamı tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak Yunanistan ve Kıbrıs'ın Türkiye ile yakın işbirliğine Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri veya Kıbrıs'ın meselesi nedeniyle sıcak bakmayacakları belirtiliyor. NATO üyesi Türkiye'nin başvurusunun reddedillemesinin ise Ankara tarafından hakaret olarak anlaşılabileceği endişesi bulunuyor.