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Hollanda Türkiye'yi turuncu listeden çıkardı, yolculara negatif test zorunluluğu devam edecek

16.02.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda hükümeti, koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla getirilen Covid önlemlerini bugünden itibaren yumuşatıyor.

Hollanda Türkiye'yi turuncu listeden çıkardı, yolculara negatif test zorunluluğu devam edecek

Türkiye'nin de aralarında olduğu Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere yönelik seyahat tavsiyeleri gevşetildi. Türkiye, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken" ülkeleri simgeleyen turuncu listeden çıkarıldı.

Ancak Türkiye'den dönen yolculardan negatif test sonucu istenmeye devam edecek. Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR) bu uygulamaya derhal son verilmesini istiyor.

Hollanda, 25 Şubat'tan itibaren de hemen hemen bütün koronavirüs önlemlerine son verecek.

Sağlık Bakanı Ernst Kuipers'in yaptığı açıklamaya göre, Hollanda dün geceden itibaren 3 aşamalı gevşeme sürecine girdi. Hükümetin aldığı karar uyarınca evlere kabul edilecek misafir sayısındaki sınırlama sona erdi. Evden çalışma tavsiyesi de yarım güne indirildi.

Bu sabah 09:00'dan itibaren de, AB dışındaki ülkelere yönelik seyahat tavsiyeleri gevşetildi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken" yerleri simgeleyen "turuncu" listeden çıkarıldı.

Türkiye'nin, Suriye ve Irak sınırı dışındaki diğer bölgeleri "düşük riski" ifade eden "sarı" listeye alındı.

Ancak buna rağmen Türkiye'den Hollanda'ya gelen tüm yolculardan negatif test sonucu istenmeye devam edilecek. Türkiye ve diğer AB dışındaki ülkelerden gelen ve destekleyici doz aşı yaptırmayan yolculara yönelik karantina zorunluluğu 25 Şubat'a kadar uygulanacak.

Bakan Kuipers, artık hükümetin seyahat tavsiyelerinde koronavirüsle ilgili konuların öncelikli olmayacağını, sadece zorunlu hallerde seyahat edilmesi istenen turuncu listedeki ülke sayısının keskin bir şekilde azalacağını söyledi.

GEVŞEMEDE İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Gevşeme adımının 2. aşaması 18 Şubat Cuma günü başlayacak. Yiyecek, içecek ve kültür sanat sektörüne uygulanan saat kısıtlaması Cuma gününden itibaren sona erecek. Kafe, bar restoran, sinema, tiyatro ve konser salonları artık gece saat 01:00'e kadar açık kalabilecek.

Covid sertifikası ile girilen ve 500 kişiye kadar olan kapalı alanlarda ağız maskesi ve 1,5 metrelik sosyal mesafe uygulaması sona erecek.

Covid'e yakalanan ve hafif şikayetleri bulunanlar yedi gün yerine, beş gün tecritte kalacak.

Gevşemenin 3. adımı 25 Şubat'ta yürürlüğe girecek ve Covid sertifikası gösterme zorunluluğu büyük ölçüde son erecek. Yiyecek, içecek ve eğlence sektörü ile kültür sanat sektörü, salgın öncesindeki gibi normal koşullarda çalışamaya başlayacak.

Sosyal mesafe kuralı her yerde tamamen kaldırılacak. Ağız maskesi ise, sadece toplu taşıma araçları ile uçaklarda kullanılacak.

Bu tarihten itibaren Türkiye ve diğer AB dışındaki ülkelerden gelen yolculara yönelik karantina uygulamasına son verilecek. Ancak bu ülkelerden gelenler, aşı sertifikası ya da negatif test sonucu göstermeye devam edecek.

Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR), AB dışından Hollanda'ya gelenlere uygulanan negatif test zorunluluğunun derhal kaldırılması için hükümete başvurdu.

ANVR Başkanı Frank Oostdam, Hollanda'da yayımlanan AD gazetesine yaptığı açıklamada şu anki koşullarda hükümetin negatif test sonucunda ısrar etmesini "anlaşılmaz" bulduklarını söyledi.

Oostdam, Hollanda'ya dönüşte test zorunluluğu nedeniyle turistlerin AB dışındaki ülkelere gitmeye isteksiz davrandığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hollanda Türkiye
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