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Hollanda, Türkiye'den dönenler için zorunlu karantinayı kaldırdı

02.08.2020 15:32 | Son Güncelleme

Hollanda hükumeti, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu "riskli ülkelerden" dönen kişiler için uygulanan 14 günlük karantina zorunluluğuna son verdi. Bunun yerine, "turuncu" ya da "kırmızı" listedeki ülkelerden dönenlerin belirli bir süre evde kalması istenecek.

Hollanda, Türkiye'den dönenler için zorunlu karantinayı kaldırdı

Hollanda hükumeti, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu "riskli ülkelerden" dönen kişiler için uygulanan 14 günlük karantina zorunluluğuna son verdi. Bunun yerine, "turuncu" ya da "kırmızı" listedeki ülkelerden dönenlerin belirli bir süre evde kalması istenecek.

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, parlamentoya gönderdiği mektupta, riskli ülkelerden dönenlerden gelen şikayetler üzerine, zorunlu karantina uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

Hollandalı bakan, zorunlu karantina için yasal dayanak bulunmadığını belirterek, Avrupa'da son günlerde turuncu ya da kırmızı bölge sayısının giderek artması nedeniyle böyle bir karar alındığını açıkladı.

Hollanda, "kesinlikle seyahat edilmemesi gereken" bölgeleri simgeleyen kırmızı liste ile "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken" bölgeleri kapsayan turuncu listedeki ülkelerden dönenleri, 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutuyordu.

Turuncu listede bulunan Türkiye'den Hollanda'ya dönenler de, zorunlu karantina kapsamındaydı. Ancak, artık bu zorunluluk hükümetin kararıyla ortadan kalkmış oldu.

Hollanda hükumeti, riskli bölgelerden kara, deniz ya da hava yoluyla ülkeye dönen herkesin, belirli bir süre evde kalması ve mümkün oldukça kalabalık ortamlardan uzak durması için bir kampanya başlatacak.

Salgının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla, riskli bölgelerden dönenlerin bir süre evden calışması ya da eğitimine evden devam etmesi sağlanacak.

Hükümet, işverenlerden bu konuda anlayışlı olmalarını isteyecek. Okullar da, bu durumdaki kişiler için uzaktan eğitim konusunda düzenlemeler yapacak.

Nasıl kontrol edileceği araştırılıyor

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar, riskli bölgelerden dönenlerin evde kalıp kalmadığını belirlemek için, telefon konuşması gibi rastgele kontrollerin nasıl yapılacağını araştırıyor. Resmi otoriteler, bu konuda halkı bilinçlendirerek, onları sağduyulu davranmaya teşvik edecek.

Hollanda Televizyonu'na göre, halk sağlığı için tehlike yarattığından emin olunmadan, insanları zorunlu olarak 2 hafta boyunca eve kapatmak, yasal olarak mümkün değil.

Bu nedenle, hükümet olanakları kolaylaştırarak, insanların kendi sorumluluğunu alarak, gönüllü olarak evde kalmasını sağlamaya çalışacak.

Riskli bölgelerden dönenlere zorunlu korona testi de yapılmayacak. Dönüşte isteyenler, gönüllü test yaptırabilecek.

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