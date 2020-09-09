Hollanda uçakları tarafından evi bombalanan Iraklı'ya '1 milyon eurodan fazla' tazminat ödeyecek

Hollanda hükümetinin, 2015 yılında "IŞİD karargahı olduğu" gerekçesiyle Irak'ın Musul kentindeki evi F-16 uçakları tarafından bombalanan Basim Razzo'ya, "1 milyon eurodan fazla" tazminat ödemeye karar verdiği bildirildi.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, parlamentoya gönderdiği mektupta, hava saldırısı sırasında eşi, kızı, erkek kardeşi ve yeğenini kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan Razzo'nun, "muazzam acısı" nedeniyle, gönüllü tazminat ödeme kararı aldıklarını bildirdi.

Hollanda Hava Kuvvetleri'ne bağlı F - 16 uçaklarının düzenlediği hava saldırısı sırasında vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniye artık çalışamaz durumda olduğunu belirten Musullu Basim Razzo, yaklaşık 2,5 milyon euro tazminat talebinde bulunmuştu.

Ancak yapılan görüşmelerde, iki tarafı da memnun edecek bir rakam üzerinde anlaşma sağlandı.

Razzo'nun avukarı Liesbeth Zegeveld, müvekkilinin, Hollanda hükümeti tarafından önerilen tazminat miktarından oldukça memnun olduğunu söyledi. Savunma Bakanlığı, Iraklı mağdura ödenecek paranın miktarını açıklamadı.