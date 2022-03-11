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Hollanda Ukrayna'ya verdiği silahları kamuoyuna açıklamayacak

11.03.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya gönderilen silahları listesini artık kamuoyuyla paylaşmama kararı aldı. Hollanda Başbakanı Rutte, Ukrayna'nın hangi askeri malzemelere ihtiyaç duyulduğunun Ruslar tarafından bilinmemesi için böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

Hollanda Ukrayna'ya verdiği silahları kamuoyuna açıklamayacak

Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya gönderilen silahları listesini artık kamuoyuyla paylaşmama kararı aldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna'nın hangi askeri malzemelere ihtiyaç duyulduğunun Ruslar tarafından bilinmemesi için böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

Hollanda Başbakanı, Avrupa Birliği (AB) üyeliği talebi konusunda Ukrayna'ya öncelik tanınmasına da karşı çıkarak bunun uzun süredir bekleyen Balkan ülkelerine haksızlık olacağını vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Kiev yönetimine silah, mühimmat ve askeri malzeme gönderme kararı alan Hollanda hükümeti, ilk aşamada 200 adet Stinger uçaksavar füzesi, 400 "Panzerfaus 3" tanksavar füzesi ile 50 roketatar göndermişti.

İşgalin ilerleyen günlerinde Hollanda'dan Ukrayna'ya askeri malzeme desteği devam etti. Hükümet, gönderilen silah, mühimmat ve malzeme konusunda basını ve kamuoyunu sürekli bilgilendiriyordu.

Ancak Hollanda Savunma Bakanı Kasja Ollongren, meclise gönderdiği yazıda, artık bu uygulamadan vazgeçtiklerini bildirdi.

Ollongren'e göre artık Ukrayna'ya gönderilen silah ve mühimmatlara ilişkin bilgi kamuoyu ile paylaşılmayacak.

Savunma bakanı, teslimatlar konusunda meclisin sadece gizli oturumda bilgilendirileceğini vurguladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bu kararın, Rusya'nın Ukrayna'nın ihtiyaçları ve elindeki malzemeyi bilmesini önlemek için alındığını söyledi.

Rutte, "Ukrayna'nın neye ihtiyacı olduğu konusunda fazla fikir vermek istemiyoruz. Bunu Ruslara söylemeyeceğiz" dedi.

Rutte: Batı Avrupalı liderler Ukrayna'nın hızla AB üyeliğine karşı

Fransa'daki Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesine katılan Hollanda Başbakanı, bazı Batı Avrupa ülkeleri ile birlikte, Ukrayna'nın AB üyeliğinin hızlandırılmasına karşı olduklarını açıkladı.

Batı Avrupalı liderler, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'ya bir an önce tam üyelik yolunun açılmasını isteyen Polonya öncülüğündeki Doğu Avrupa ülkelerine destek vermedi.

Hollanda Başbakanı, Ukrayna'nın AB üyeliğinin ise uzun bir zaman alacağını vurgulayarak Batı Balkanlar'daki Arnavutluk ve Kuzey Makedonya gibi ülkeler 10 yıldan fazla bir süredir üyelik için beklerken, Ukrayna'ya öncelik vermenin "adil olmayacağını" söyledi.

Rutte, Ukrayna'nın şu anda, AB üyesi olmayan ülkelerin yerine getirmesi gereken koşulları içeren Kopenhag kriterlerini karşılamadığının da altını çizdi.

Hollanda Başbakanı, tam üyelik yerine Ukrayna ile hali hazırda yürürlükte olan işbirliği anlaşmasını derinleştirilmesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Rusya Ukrayna
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