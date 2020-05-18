Hollanda Ulusal Enstitüsü COVID-19 savaşını AMD ile yürütüyor

Özellikle bilim alanında parçacık fiziği ve yerçekimi dalgaları ile ilgili kullanılan Amsterdam'daki veri merkezi, Washington Üniversitesi'nin sürdürdüğü ve protein yapılarını ortaya çıkarmaya çalışan Rosetta@Home projesi için işlem gücü sağlıyor.

Lenovo'nun ThinkSystem SR655 tabanlı sistemleriyle Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden (CERN) gelen artan veri akışını karşılayabilmek için, geçtiğimiz hafta içerisinde 3800'den fazla çekirdeği içeren birçok EPYC işlemci ve 31 Terabayt bellek barındıran dört sistem, veri merkezine yerleştirildi. AMD'nin EPYC işlemcileri özellikle sunucular için geliştirilmiş bir teknoloji.

Nikhef, geçtiğimiz sene de veri merkezini AMD EPYC ile güçlendirilen Dell EMC PowerEDge R6415 sunucularla genişletmişti.

Açıklamayla birlikte AMD, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı ve Penguin Computing'in iş birliği ile geliştirilen, laboratuvarın yüksek performanslı bilgi-işlem kümesini de yenileyeceğini duyurdu.

Bu bilgi-işlem kümesi, COVID-19 araştırmaları için kullanılacak ve ABD'deki bilim insanları için ücretsiz bilgi-işlem hizmeti sağlayacak.

