HABER

"Hollanda ve Avrupa pazarında artış bekliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 13:56 | Son Güncelleme

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı: - "2019'da Hollanda ve Avrupa pazarından önemli talep artışı bekliyoruz. Hedefimiz, büyüyen talep artışına paralel turizm gelirinde de büyümedir"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, bu yıl Hollanda ve Avrupa pazarından önemli oranda talep artışı beklediklerini ve turizm gelirinde büyüme hedeflediklerini kaydetti.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'da düzenlenen Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı'na katıldıklarını bildirdi.

Hollanda' pazarının gerek Antalya gerekse Türkiye'nin diğer destinasyonları açısından önemli pazarlardan biri olduğuna işaret eden Yağcı, şöyle devam etti:

"Hollanda pazarında şu anda çift haneli bir büyüme söz konusu. 2018 yılında Türkiye'nin en yavaş ivme gösterdiği pazarlar Hollanda ve Belçika oldu. Aldığımız veriler, 2019'da bu iki pazarda en iyi yılımız olan 2014 sayılarını yakalayacağımızı gösteriyor. Hollanda'dan aldığımız ilk veriler son derece olumlu. Hollanda pazarı için en önemli şeylerden biri yeterli uçuş izinlerinin alınarak uçuş sıklığının sağlanması. Bu konuda gelişme gösterirsek pazarın gelişmesi için de daha iyi bir ivme yakalamış oluruz."

Hollanda'daki erken rezervasyon sayılarına göre Avrupa pazarında güçlü bir dönüş beklediklerini ifade eden Yağcı, "2019'da Hollanda ve Avrupa pazarından önemli talep artışı bekliyoruz. Hedefimiz, büyüyen talep artışına paralel turizm gelirinde de büyümedir." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERO dava yenidenO dava yeniden
Bakan Pakdemirli: 2 milyon hektar tarım arazisi üretime kazandırılacakBakan Pakdemirli: 2 milyon hektar tarım arazisi üretime kazandırılacak
Atatürk Havalimanı’nda pilotlara alkol testiAtatürk Havalimanı’nda pilotlara alkol testi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AKTOB Erkan Yagci Hollanda turizm

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon! Böyle yakalandılar

Yer: Bursa... Böyle yakalandılar!

Trump'ın skandal açıklamasının ardından ABD'den bir açıklama daha: Yaptırım...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Palu ailesiyle ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kritik açıklama!

Başsavcılıktan flaş Palu ailesi açıklaması: Cinsel istismar...

Son dakika! Bakan açıkladı... SGK 30 ilacı daha ödeme listesine aldı!

Bakan'dan çok önemli ilaç açıklaması!

Hepsini çöpten aldılar! Sayı 25 bine ulaştı

Hepsini çöpten aldılar! Sayı 25 bine ulaştı

Balıkesir'de jandarma karakol komutanı gözaltında!

Şok operasyon! Komutan gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.