Hollanda ve Kuveyt'ten Arakan açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Hollanda ve Kuveyt'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi temsilcileri Arakan'da işlenen soykırım için uluslararası girişimlere destek verdiklerini açıkladı.

Hollanda'nın BM Daimi Temsilcisi Karel van Oosterom, BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Kongo Demokratik Cumhuriyeti oturumu öncesi, gazetecilere BM'nin bugün açıkladığı Arakan raporu hakkında açıklamalarda bulundu.

Oosterom, "Arakan'da yapılan zulümden dolayı çok endişeliyiz. Sorumlulardan hesap sorulmasını ve durumun Uluslararası Ceza Mahkemesine intikal etmesini istiyoruz." diye konuştu.

- Kuveyt'ten uluslararası mekanizma kurulmasına destek

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi de ülkesinin Arakan'da işlenen suçların sorumlularına gerekli cezaların verilmesi için uluslararası bir mekanizma kurulmasını desteklediğini belirtti.

Otaibi, "Bugün BM'nin açıkladığı rapor, zulmün fotoğraf ve videolarıyla oldukça detaylıydı. Sorumluların bulunmasını destekliyoruz. Bu konuda yarınki BMGK toplantısında açıklama yapacağız." dedi.