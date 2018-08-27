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Hollanda ve Kuveyt'ten Arakan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 18:40 | Son Güncelleme

Hollanda'nın BM Daimi Temsilcisi Karel van Oosterom: - "Arakan'da yapılan zulümden dolayı çok endişeliyiz. Sorumlulardan hesap sorulmasını ve durumun Uluslararası Ceza Mahkemesine intikal etmesini istiyoruz" - Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi: - "Bugün BM'nin açıkladığı rapor, zulmün fotoğraf ve videolarıyla oldukça detaylıydı. Sorumluların bulunmasını destekliyoruz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Hollanda ve Kuveyt'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi temsilcileri Arakan'da işlenen soykırım için uluslararası girişimlere destek verdiklerini açıkladı.

Hollanda'nın BM Daimi Temsilcisi Karel van Oosterom, BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Kongo Demokratik Cumhuriyeti oturumu öncesi, gazetecilere BM'nin bugün açıkladığı Arakan raporu hakkında açıklamalarda bulundu.

Oosterom, "Arakan'da yapılan zulümden dolayı çok endişeliyiz. Sorumlulardan hesap sorulmasını ve durumun Uluslararası Ceza Mahkemesine intikal etmesini istiyoruz." diye konuştu.

- Kuveyt'ten uluslararası mekanizma kurulmasına destek

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi de ülkesinin Arakan'da işlenen suçların sorumlularına gerekli cezaların verilmesi için uluslararası bir mekanizma kurulmasını desteklediğini belirtti.

Otaibi, "Bugün BM'nin açıkladığı rapor, zulmün fotoğraf ve videolarıyla oldukça detaylıydı. Sorumluların bulunmasını destekliyoruz. Bu konuda yarınki BMGK toplantısında açıklama yapacağız." dedi.

BMGK, yarın Myanmar'daki durumu görüşmek üzere toplanacak.

- BM raporunda çarpıcı ifadeler

BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Myanmar ordusunun (Tatmadaw) Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de aralarında bulunduğu üst düzey ordu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasını istemişti.

Raporda, "Askeri zorunluluklar, asla ayrım gözetmeksizin cinayetler işlenmesini, kadınlara toplu tecavüzü, çocuklara saldırılmasını ve köylerin tamamen yakılmasını haklı çıkarmayacaktır. Başta Arakan eyaletindeki mevcut güvenlik tehditlerine bakıldığında Myanmar ordusunun taktikleri, istikrarlı ve ağır şekilde orantısız olmuştur." ifadelerine yer verilmişti.

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