Almere kentinde bir kreşte çocukları bulunan aileler arasında sadece göçmen ailelerin çocukları için aldığı ek ödeneğin birkaç yıl önce bir kere kesildiği ve Eindhoven şehrinde de bir çocuk bakımı kurumuna kayıtlı olan ailelerin ek ödeneklerinin sebepsiz yere kesildiği ve bunların neredeyse hepsinin göçmen olduğu bildirildi.

Haberde, vergi dairesinde söz konusu kişilerin verileri için ayrı bir dosya bulunduğu ve buna göre ek ödenek alanlar arasında kimin kontrol altına alınıp alınmayacağının belirlendiği iddia edildi.

Trouw gazetesi ve RTL haber sitesinde çıkan haberlerde ise AP'nin çok sayıda yabancı kökenlinin vergi dairesinin ek ödenek departmanı tarafından ayrımcılığa maruz kaldığından şüphe ettiği bildirildi.

Açıklamada, vergi dairesinin çocuk bakımı ödeneğinde dolandırıcılık tespiti uygulaması ile ilgili araştırmanın devam ettiği sürece içerik olarak bilgi verilmeyeceği ifade edildi.

AP tarafından yapılan yazılı açıklamada, vergi dairesinde uyruk gibi özel kişisel verilerin kullanılmasıyla ilgili araştırma başlatıldığı belirtildi.

Yüzlerce kişinin ek ödenek hakkı olduğu halde parasını alamadığı ya da aldıkları ek ödeneği geri vermek zorunda kaldıkları belirtildi.

İki yıl önce yapılan bir araştırmada vergi dairesinin, göçmenler için ayrı bir dosya bulunduğu iddiasını reddettiği ve bunun AP tarafından inandırıcı bulunmadığı ifade edildi.

Vergi dairesinin, Trouw gazetesi ve RTL haber sitesinin soruları üzerine, yapılan kontrollerde göçmen kökenlilerin bilgilerinin kullanıldığını kabul ettiği, her kurumda olduğu gibi vergi dairesinde de bazı şeylerin yanlış yapılmayacağı ile ilgili yüzde yüz garanti veremeyecekleri açıklamasında bulunulduğu aktarıldı.

