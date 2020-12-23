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Hollanda'ya uçuş kısıtlaması kaldırıldı

23.12.2020 12:42 | Son Güncelleme:
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Hollanda'ya uçuş kısıtlaması kaldırıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), koronavirüsün bazı Avrupa ülkelerinde mutasyona uğrayarak daha hızlı yayıldığının tespit edilmesi üzerine Türkiye ile uçuşu durdurulan ülkelere ilişkin NOTAM yayınlandı. Buna göre uçuşların durdurulduğu ülkelerden Hollanda yasak listesinden çıkarıldı. Karar sonrası Türkiye ile Hollanda arasında uçuşlar bugün yeniden başlarken, THY'nin İstanbul -Amsterdam seferini yapan uçağı 08.45'de hareket etti.

Koronavirüsün mutasyona uğrayarak daha hızlı yayıldığı haberleri üzerine SHGM, İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika uçuşlarını ikinci bir karara kadar durdurmuştu. SHGM'nin sosyal medya hesaplarından dün gece konuya ilişkin yayınlanan NOTAM paylaşıldı. SHGM'nin yayınladığı NOTAM'da, İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika arasında yapılan uçuşların kısıtlanmalar yer alırken, uçuş yasağı getirilen ülkelerden Hollanda'nın listeden çıkarıldığı görüldü.

İŞTE O 'NOTAM'

"Birleşik Krallık, Danimarka ve Güney Afrika Uçuşlarına Yönelik " başlığıyla yayınlanan NOTAM'da şu maddeler yer aldı:

1- Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden kişilerin taşınmasına ilişkin özel izin verilmedikçe kısıtlama uygulanan ülke operatörleri, yalnızca Türkiye'den kendi vatandaşlarını taşıyan nakil uçuşlarını gerçekleştirebilir.

2- Türk operatörler, Türkiye'ye yalnızca Türk vatandaşlarını, ikamet izni bulunan yabancılar,

3- Tahliye uçuşları bu kısıtlamadan muaf tutulacak olup gelen tüm yolculara varış sonrasında PCR testi yapılacaktır.

4- Bahsi geçen üç ülkede bulunmuş olan yolculara varış sonrasında PCR testi yapılacaktır. Bu yolcular, bu ülkelerden ayrılma tarihlerinden başlayarak yedi gün boyunca karantina altında tutulacaktır. Yedinci günde ikinci PCR testi yapılacak ve test sonucunun negatif olması halinde karantina sona erecektir.

5- T.C. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon yapılması şartıyla genel havacılık ve iş amaçlı uçuşlara izin verilebilir.

6- Ambulans, insani yardım ve tüm kargo uçuşları, bu kısıtlamalardan muaftır.

7- Mürettebat için PCR testi ve karantina zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kararın ardından Hollanda ile Türkiye arasında seferler bugün yeniden başladı. THY'nin İstanbul-Amsterdan seferini yapan tarifeli uçağı saat 08.45'de hareket etti.

NOTAM NEDİR?

NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayınıdır.

Kaynak: DHA


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