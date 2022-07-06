HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda yangın yeri! Ortalık fena karıştı: Polis çiftçilere ateş açtı, raflar boşaldı

Hollanda yangın yeri! Ortalık fena karıştı: Polis çiftçilere ateş açtı, raflar boşaldı

06.07.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın birçok noktasında gıda krizi ile ilgili sorunlar tırmanırken Hollanda'da çiftçiler sokaklara döküldü. İnek çiftliklerinin kapatılması ve ineklerin telef edilmesi kararına karşı çıkmak amacıyla protesto düzenleyen göstericilere polis ateş açtı. Çiftçiler sokağa dökülünce market rafları da bomboş kaldı. Ülkede alınan karar nedeniyle 15 binden fazla çiftçinin işsiz kalacağı belirtiliyor.

Hollanda yangın yeri! Ortalık fena karıştı: Polis çiftçilere ateş açtı, raflar boşaldı

Hollanda hükümetinin imza attığı karar ortalığı yangın yerine çevirdi! Hükümet Davos İklim Zirvesi'ndeki görüşmeler üzerine nitrojen ve azot salınımı azaltmak amacıyla çiftçileri öfkelendiren bir karara imza atarak inek çiftliklerinin kapatılması ve ineklerin telef edilmesi kararı aldı. Hem çiftçileri işsiz bırakacak hem de inekten yapılan hayvansal ürünlerin yüzde 50 oranında azalmasına neden olacak karar sonrası çiftçiler ayaklandı. Protestolarda çiftçiler polis şiddetine ve gerçek mermilere maruz kaldı.

2JDJTBB

"DANA YERİNE BÖCEK YENMELİ"

Oda TV'nin haberine göre, Dünya Ekonomik Forumu Davos’ta “İklim Krizi” toplantısında, azot ve nitrojen salınımını azaltmak için inek çiftliklerinin kapatılmasına yönelik harekete geçilmesi kararı alındı.

Davos, resmi internet sitesinden yayınladığı yazılarda, doğayı ve iklimi korumak için “dana yerine böcek yemek” gerektiğini söyledi.
Davos’a giden zenginlerin ve siyasilerin lüks jetleri ve jetlerin çevreye verdiği zarar gündem oldu.

Hollanda hükümeti, Davos’ta alınan karara uydu ve inek çiftliklerini kapatma, gübreyi kısıtlama ve inekleri telef etmeye yönelik harekete geçti.

ÇİFTÇİLER AYAKLANDI

Hollandalı Çiftçiler, hükümetin kararını protesto etti. Parlamento’nun önüne inek getiren çiftçiler, daha sonra yolları ve gıda dağıtım merkezlerin ablukaya aldı. Araç giriş-çıkışı yapılamayan haller sebebiyle süpermarket rafları boş kaldı.
Hollandalı çiftçiler, “Doğayı kirletmiyoruz. Biz atık değil, gıda üretiyoruz. Zenginler doğaya bizden çok zarar veriyor. Biz olmazsak yiyecek de olmaz, raflar boş kalır” dedi ve protestolarını büyüttü.

POLİS ATEŞ AÇTI

Traktörlerle otoyolları kapatan Hollandalı çiftçiler, polis şiddetine maruz kaldı.

Göz yaşartıcı gaz, cop ve plastik merminin haricinde Hollanda polisi, çiftçilerin üzerine gerçek mermiyle ateş açtı.

Bu, Hollanda polisinin ilk vakası değil. Bu sene yapılan korona virüs kısıtlamalarını protesto eden gösterilerde Hollanda polisi, göstericilerin üzerine ateş açtı. İki kişi yaralandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı haber! 30 km uzaklıkta bulunduAcı haber! 30 km uzaklıkta bulundu
Korkunç olay! Annesini ve kardeşlerini öldürdüKorkunç olay! Annesini ve kardeşlerini öldürdü
Son anket sonuçları paylaşıldı! İlk 3 partinin oy oranlarında dikkat çeken yakınlıkSon anket sonuçları paylaşıldı! İlk 3 partinin oy oranlarında dikkat çeken yakınlık
Anahtar Kelimeler:
Hollanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

Mahalle ayağa kalktı! Her yerde aranırken bakın nereden çıktı

Mahalle ayağa kalktı! Her yerde aranırken bakın nereden çıktı

İlginizi Çekebilir

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.