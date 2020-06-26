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Hollanda Yargıtayı: Hükümet Suriye'deki IŞİD'li kadınlar ile çocuklarını geri getirmek zorunda değil

26.06.2020 15:12 | Son Güncelleme

Hollanda'da Yargıtay, hükümetin, Suriye'deki kamplarda bulunan 23 IŞİD üyesi kadın ile 56 çocuğu geri getirmek zorunda olmadığına karar verdi. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda Yargıtayı: Hükümet Suriye'deki IŞİD'li kadınlar ile çocuklarını geri getirmek zorunda değil

Hollanda'da Yargıtay, hükümetin, Suriye'deki kamplarda bulunan 23 IŞİD üyesi kadın ile 56 çocuğu geri getirmek zorunda olmadığına karar verdi.

Suriye'nin kuzeyinde Kürt grupların denetimindeki kamplarda kalan IŞİD üyesi kadınlar, tehlikede oldukları gerekçesiyle Hollanda'ya geri dönebilmek için geçen yıl devlet aleyhine dava açmıştı. Lahey Mahkemesi, bu talebi haklı bularak, kadın ve çocuklarının geri getirilmesine hükmetti.

Hollanda hükümeti bu kararı temyiz etti. Temyiz mahkemesi, "Yargıç, siyasetin koltuğuna oturmamalıdır" diyerek, yerel mahkeme kararını iptal etti. Bunun üzerine dava Yargıtay'ın gündemine geldi.

Yüksek Mahkeme, Cuma günü yaptığı oturumda hükümetin, IŞİD üyesi kadın ve çocuklarının ülkeye getirilme zorunluluğu bulunmadığını açıkladı.

Mahkeme başkanı, kararın gerekçesini açıklarken, "İnsan hakları anlaşmaları bu kadınların durumu için doğrudan geçerli değildir, çünkü Hollanda toprakları dışındalar" dedi.

Kararda, kadınlar ile çocuklarının ülkelerine geri gönderilmesinin, Hollanda ve diğer Schengen ülkelerinin ulusal güvenliğini tehlikeye atabileceği vurgulandı.

Suriye'nin kuzeyindeki savaş durumu nedeniyle, kamplardaki kadın ve çocukları almak için gidecek Hollandalı yetkililerin güvenlik riskleri bulunduğunu belirten yüksek mahkeme, kadınların o bölgeye gönüllü olarak gittiklerine de dikkati çekti. Bu nedenle, hükümet tarafından geri getirilmeleri konusunda bir zorunluluk bulunmadığı belirtildi.

'Konuyu AİHM'e taşımayı düşünüyoruz'

IŞİD üyesi kadınların avukatları ise, Hollanda'da iç hukuk yolunun tükenmiş olması nedeniyle, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşımayı düşündüklerini açıkladı.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus da daha önce yaptığı açıklamada, kadınların Suriye ve Irak'taki IŞİD kamplarına seyahat etmeye ve terör örgütüne katılmaya gönüllü olarak karar verdiklerini belirterek, geri getirmeye sıcak bakmadıklarını söylemişti.

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