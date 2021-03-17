Hollanda yeni parlamentoyu seçmek için sandık başında

İlk iki günde seçmenlerin yüzde 12'si oyunu kullandı.Hollanda'da parlamento seçimlerinin üçüncü ve son günü, bugün. 13 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçim merkezleri yerel saat ile saat 7.30'da açıldı. Parlamentonun 150 sandalyeli alt kanadını belirleyecek olan seçim, katı pandemi tedbirleri altında yapılıyor.

Pazartesi günü başlayan seçimlerde şimdiye kadar seçmenlerin yüzde 12'sinin oy kullandığı belirtiliyor. İlk iki gün yaşlı ve risk grubunda bulunan vatandaşlardan oy kullanmaları istenmişti. Bugün ise tüm seçmenler sandık başına davet edildi.

Anketlere göre Başbakan Mark Rutte liderliğindeki sağ liberal iktidar partisi seçim yarışını önde götürüyor. 10 yıldır ülkede başbakanlık görevini sürdüren Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VDD) yaklaşık yüzde 24'lük oy oranı ile seçimin favorisi.

Bu yıl ilk kez 37 partinin seçim yarışına katıldığı Hollanda'da ilk sonuçların akşam 21.00'de belli olması bekleniyor. Seçime katılan partilerden, anketlere göre sadece 17'si parlamentoya girmeyi başaracak.