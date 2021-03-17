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Hollanda yeni parlamentoyu seçmek için sandık başında

17.03.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Hollanda yeni parlamentoyu seçmek için sandık başında

Hollanda’da parlamento seçimlerinin üçüncü ve son günü bugün.

İlk iki günde seçmenlerin yüzde 12'si oyunu kullandı.Hollanda'da parlamento seçimlerinin üçüncü ve son günü, bugün. 13 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçim merkezleri yerel saat ile saat 7.30'da açıldı. Parlamentonun 150 sandalyeli alt kanadını belirleyecek olan seçim, katı pandemi tedbirleri altında yapılıyor.

Pazartesi günü başlayan seçimlerde şimdiye kadar seçmenlerin yüzde 12'sinin oy kullandığı belirtiliyor. İlk iki gün yaşlı ve risk grubunda bulunan vatandaşlardan oy kullanmaları istenmişti. Bugün ise tüm seçmenler sandık başına davet edildi.

Anketlere göre Başbakan Mark Rutte liderliğindeki sağ liberal iktidar partisi seçim yarışını önde götürüyor. 10 yıldır ülkede başbakanlık görevini sürdüren Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VDD) yaklaşık yüzde 24'lük oy oranı ile seçimin favorisi.

Bu yıl ilk kez 37 partinin seçim yarışına katıldığı Hollanda'da ilk sonuçların akşam 21.00'de belli olması bekleniyor. Seçime katılan partilerden, anketlere göre sadece 17'si parlamentoya girmeyi başaracak.

Rutte liderliğindeki VVD, Hristiyan demokrat CDA, sol liberal D66 ve ChristenUnie'den oluşan koalisyon hükümetinin meclisteki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı merak konusu. Anketlere göre yüzde 12'lik oy oranına sahip İslam karşıtı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi'nin oy oranını artırıp artırmadığı da seçimin merakla beklenen sonuçları arasında.

dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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