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Hollanda'yı kana bulayan saldırgan yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2019 20:34 | Son Güncelleme

Hollanda basını, 3 kişiyi öldüren saldırganın yakalandığını duyurdu.

Hollanda'yı kana bulayan saldırgan yakalandı

Hollanda'daki silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Saldırının şüphelisi Gökmen Tanış'ın “ailevi meselelerden” dolayı tramvaydaki yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığı açıklandı.

Hollanda'nın Utrecht kentindeki Oudenrijn Hastanesi yakınlarında, bu sabah yerel saatle 10.45’te tramvayda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan Gökmen Tanış’ın, Yozgat doğumlu olduğu ortaya çıktı.

YAKALANDI

Hollanda basını Türk kökenli saldırgan Gökmen Tanış'ın yakalandığını duyurdu.

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Hollanda saldırgan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu tür katliamları işleyenlerle aynı cehennemde yanmak istemiyorum.
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