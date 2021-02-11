Hollanda yoğun bakım fişini çekmişti, özel uçakla Türkiye’ye getirildi

"Akıl fikir erdiremiyoruz. Babamız ilk gün hastaneye geldiğinde bizimle konuşuyor ve bizimle şakalaşıyordu. Ama aradan geçen yaklaşık üç hafta sonra doktorlar bize, 'tedavimizden sonuç alamıyoruz, Cuma günü tedaviye son vereceğiz' dediler.

Hollanda’nın Amsterdam kentinde 15 Ocak’tan itibaren Covid-19 tedavisi gören ve ‘tedaviye cevap vermiyor’ diye yaşam destek ünitesi kapatılacak olan Selahattin Kandaz tedavisine devam edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.

Yani kısaca babamızın yaşam fişini çekeceklerini bildirdiler. Asla biz bunu istemiyoruz ve buna karşı çıkıyoruz. Biz babamızın Türkiye'ye nakledilmesini istiyoruz. Bu konuda Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, İçişleri Bakanlığımıza, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine ve Amsterdam Başkonsolosluğu'na gerekli yazılarımızı yazarak yetkililerden babamızı Hollanda'dan kurtarmalarını istedik" dedi.

Kandaz, dün akşam yerel saatle 21.00’de Sağlık Bakanlığı’na ait ambülans uçağı Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan Ankara’ya hareket etti. Kandaz'ın tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

