HABER

Hollanda yurt dışında malı olanlara sosyal yardımı kesmeye kararlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

Hollanda’da yurt dışında mal varlığı olduğu halde sosyal yardım almaya devam edenlerin maddi ödeneklerini kesmeye yönelik çalışmalara hız verildi.Hollanda’da yurt dışında mal varlığı olduğu için ceza alanlar sosyal ödenek almaya devam edebiliyor.

Hollanda’da yurt dışında mal varlığı olduğu halde sosyal yardım almaya devam edenlerin maddi ödeneklerini kesmeye yönelik çalışmalara hız verildi.
Hollanda’da yurt dışında mal varlığı olduğu için ceza alanlar sosyal ödenek almaya devam edebiliyor. Ancak hükümet bunun son bulması için çalışmalarına hız verdi. Yapılan araştırmalarda hem sosyal yardımlardan faydalanıp hem de Türkiye’de yatırımı olan 12 bin kişi tespit edildi.
Hollanda’da yayınlanan Volkskrant gazetesinde yer alan haberde, Türkiye’de mal varlığı olduğu halde sosyal yardımlardan faydalananların, belediye tarafından tespit edilse de yasal olarak tekrar belediyeden sosyal yardım alma hakkının olduğu yer aldı. Buna göre, Hollanda’da sosyal ödenek alan bir kişi Türkiye’de ev veya arsa sahibiyse belediye bu kişinin ödeneği hemen durduruyor. Verilen ödeneği faizi ve masrafı ile birlikte geri alıyor. Haberde, kişinin mal varlığı tespit edildikten sonra belediyeye ödeyeceği borç Türkiye’deki mal varlığının değerinden fazla ise Hollanda’da tekrar yasal olarak sosyal yardım alma hakkı doğduğu yer aldı. Ayrıca, sosyal yardım alan kişinin nakit 6 bin avrosu yoksa da maddi sosyal yardım alma hakkına sahip.

Partilerden tepki
Hollanda parlamentosundaki partilerin çoğunluğu geçtiğimiz yıl bu duruma tepki göstermiş ve Sosyal İşler Bakanlığı Devlet Müsteşarı Tamara van Ark’a bunun son bulması için çağrı yapmıştı. Ark, "Hollanda’da bir kişi gelir elde edemezse ve 6 bin avronun altında tasarrufu varsa, bunun için sosyal yardım için başvuruda bulunabilir. Eğer sosyal yardım alan kişi başka bir ülkede evi olduğu gizler, belediye de bunu öğrenirse, ödenen yardımı faizi ve masrafı ile birlikte geri alır. Bu para cezası yabancı ülkedeki malın değerinden yüksekse, yardımın devam etmesini talep edilebilir. Henüz böyle bir uygulama pek yapılmadı. Çözüm bulmak için çalışma içindeyim" dedi.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
İstanbul’un en iyi turistik yerleri sıralandıİstanbul’un en iyi turistik yerleri sıralandı
Van'da 229 bin kişiye afet eğitimiVan'da 229 bin kişiye afet eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

10 yıldır yakalanamıyordu! Polisi görünce 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

Son dakika: Ankara'da peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var

Art arda operasyon haberleri geliyor!

Günlük burç yorumları 5 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Balık burcuna geçerken neler olacak?

Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.