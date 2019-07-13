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Hollanda'da "15 Temmuz Ahde Vefa ve Şehitleri Anma" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 19:22 | Son Güncelleme

Deventer Din Hizmetleri Ataşesi Mustafa Yeşilorman: - "O gece (15 Temmuz) devlet büyüklerimizin dimdik ayakta durması ve Diyanet İşleri Başkanımızın bütün illerde selalar okuma emri vermesi, Allah'ın izni ve ümmetin duasıyla bu hain kalkışmadan başarı ile kurtulduk ve vatanımızı kurtardık"

EDE (AA) - Hollanda'da "15 Temmuz Ahde Vefa ve Şehitleri Anma" etkinliği düzenlendi.

Hollanda Diyanet Vakfı (HD) tarafından Ede kentindeki Ulu Cami'de düzenlenen etkinliğe, Hollanda Din Hizmetleri Müşavir Vekili Dr. Ali Parlak, Deventer Din Hizmetleri Ataşesi Mustafa Yeşilorman, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkan Yardımcısı Başkanı Mustafa Aslan, UID Hollanda Başkanı Turan Atmaca ve ülke genelinde HDV'ye bağlı cami vakfı yöneticileri ve imamları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan, selalar ve ilahilerle devam eden programda konuşan Deventer Din Hizmetleri Ataşesi Yeşilorman, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yeşilorman, etkinlikte selaların okunduğu sırada gözlerinin yaşardığını belirterek, "Selalar okunduğunda o geceye geri döndüm, sanki bir daha yaşadım ve tüylerim diken diken oldu." dedi.

15 Temmuz gecesinde, Çanakkale ve Malazgirt savaşı ruhunun tekrar yaşandığına işaret eden Yeşilorman, "O gece devlet büyüklerimizin dimdik ayakta durması ve Diyanet İşleri Başkanımızın bütün illerde selalar okuma emri vermesi, Allah'ın izni ve ümmetin duasıyla bu hain kalkışmadan başarıyla kurtulduk ve vatanımızı kurtardık." ifadesini kullandı.

Yeşilorman, 15 Temmuz gecesinin tekrar yaşanmaması için dua ederek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"O gece Türk milleti, Allah'ın izni ve ümmetin duasıyla savaş uçaklarını durdurdu ve tankların önüne geçti. O gece savunma yaparak atağa geçtik ve işte biz buyuz dedik. Biz o gece net bir mesaj verdik. Mevlam; Çanakkale, Malazgirt ve 15 Temmuz ruhunu ve heyecanını bu ümmetten eksik etmesin. Rabbim vatanımızı ve milletimizi korusun."

Etkinlik dualarla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
"15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma" Hollanda

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