Hollanda'da 2 ayrı şirkete gönderilen bombalı zarfların açılması sonucu patlamalar yaşandı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki bir banka ile Kerkrade kentindeki bir şirketin posta işleme merkezinde, bomba yerleştirilmiş zarfların açılması sonucu iki ayrı patlama meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Hollanda'da geçen ay da 7 ayrı adrese bombalı mektup gönderilmişti. Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü, durumu incelemeye aldığını açıkladı.

Çarşamba sabahı ilk patlama, sabah 08:00 sıralarında ABN Amro Bank'nın bölgesel posta ayırım merkezinde meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, bir çalışanın, içinde patlayıcı bulunan zarfı açması üzerine önce tıslamaya benzer bir ses duyuldu. Banka çalışanının elindeki zarfı fırlatmasının ardından hafif çaplı bir patlama meydana geldi.

Polise göre, "havai fişek patlamasını andıran" olay sonrasında çalışanlar dışarı çıkartılarak, banka ofisi boşaltıldı. Bomba imha ekiplerinin yaptığı aramanın ardından, çalışanlar yeniden içerir alındı.

Hollanda medyasına göre, ABN Amro, daha önce yaşanan olaylar nedeniyle, bombalı mektuplar konusunda bir güvenlik protokolü hazırladı ve çalışanları, böyle bir duruma hazırlıklıydı.