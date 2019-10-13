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Hollanda’da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 121 bomba bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 22:18 | Son Güncelleme

Arnhem kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 121 adet patlamamış bomba bulundu

AMSTERDAM (AA) - Hollanda’nın Arnhem kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 121 tane patlamamış bomba bulundu.

Hollanda medyasında yer alan habere göre, Doorwerth Kalesi’nde düzenlenen okçuluk yarışması sırasında atılan oklar toplanırken fark edilen 2 bombanın ardından yapılan incelemede, kale çevresinde toplam 121 adet bomba çıkarıldı.

Doorwerth Kalesi Müdürü Carine van Ketwich Verschuur, yaptığı açıklamada, patlayıcıların muhtemelen Arhnem Savaşı'ndan kalma tanksavar bombaları olduğunu ifade etti.

Hollanda’da bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

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