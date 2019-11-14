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Hollanda'da 3 camiye İslamofobik tehdit içerikli zarf gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 23:17 | Son Güncelleme

Zeist, Oosterhout ve Vlissingen kentlerindeki camilere gönderilen zarflarda, üzerinde "İslam" kelimesinin yazıldığı ve darağacına asılı bir kişinin resminin bulunduğu belirtildi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da 3 farklı camiye, aynı içerikli İslamofobik tehdit içerikli zarf gönderildiği bildirildi.

Hollanda'nın Algemeen Dagblad gazetesinde yayımlanan haberde, Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Zeist kentindeki Eyüp Sultan Camisi ile Oosterhout ve Vlissingen kentlerinde çoğunlukla Faslıların gittiği camilere, üzerinde "İslam" kelimesinin yazıldığı ve darağacına asılı bir kişinin resminin bulunduğu kağıdın zarf içinde gönderildiği belirtildi.

Haberde, Eyüp Sultan Camisi'ne gönderilen zarfın kamuoyuna yansımasından sonra, 2 farklı camiye daha aynı içerikli İslamofobik tehdit içerikli zarfların gönderildiğinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Zarfların geçen hafta cuma günü gönderildiği aktarılan haberde, pul bulunmayan zarfların hepsinin üzerinde gönderenin "Kick Out" (defolun) yazılı olduğu ve hepsinin aynı yerden geldiği kaydedildi.

Cami yöneticilerinin olayla ilgili polise suç duyurusunda bulundukları ve aynı tehdit zarfının başka camilere de gönderildiğine dair henüz bir bilgi olmadığı aktarıldı.

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