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Hollanda'da 47. "Ulusal Değirmen Günü" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 19:24 | Son Güncelleme

Ülkedeki bin 200 değirmenden büyük bölümü halka açıldı

KİNDERDİJK/SCHİEDAM (AA) - Hollanda'da, Değirmenler Vakfının organize ettiği "Ulusal Değirmen Günü" bu yıl 47'nci defa düzenlendi.

Etkinlik kapsamında ülke genelinde çok sayıda değirmenin kapıları halka açıldı.

Ülkede, geçen yıl 125 bin kişinin katıldığı etkinliğin bu yılki teması "Değirmenci ile tanış" olarak belirlendi.

Dünyanın en büyüklerinin bulunduğu Schiedam kentindeki değirmenlerde gün boyu tahıl öğütülürken, değirmen unu ve ürünleriyle yapılmış ekmek çeşitleri satışa sunuldu.

UNESCO'nun "Dünya Miras Listesi"ndeki Kinderdijk köyünde ise 18'inci yüzyıla ait 19 değirmen her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gördü.

Hollanda'daki bin 200 değirmen arasında dünyanın en büyüğü olan 42,5 metre yüksekliğindeki De Nolet ile 33,3 metre yüksekliğindeki dünyanın 2'nci büyük değirmeni De Noord, Schiedam kentinde bulunuyor.

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