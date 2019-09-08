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Hollanda'da 5 yaşındaki kız çocuğu annesinin hayatını kurtardı

08.09.2019 18:31 | Son Güncelleme

Hollanda'nın doğusundaki Oldenzaal kasabasında fenalaşarak bilincini kaybeden bir kadını, 5 yaşındaki kızının çabası kurtardı.

Hollanda'da 5 yaşındaki kız çocuğu annesinin hayatını kurtardı

Hollanda'nın doğusundaki Oldenzaal kasabasında fenalaşarak bilincini kaybeden bir kadını, 5 yaşındaki kızının çabası kurtardı.

Oldenzaal polisinin verdiği bilgiye göre, annesinin rahatsızlandığını ve konuşamadığını fark eden 5 yaşındaki kız çocuğu, 112 acil servis numarasını aradı. Telefondaki görevliye annesinin durumunu anlatan küçük kız, yardım istedi.

Acil servis hattındaki görevlinin söylediklerini uygulayan kız çocuğu, hem annesinin durumu hakkında bilgi verdi hem de evin sokak kapısını açarak, polis ve ambulans ekiplerinin gelmesini bekledi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılan annenin durumunun iyiye gitti açıklandı. Polis, çabasından dolayı küçük kıza bir oyuncak ayı armağan etti.

Oldenzaal polisinin Faceebook hesabından yapılan açıklamada, küçük kızın "harika bir performans sergilediği" belirtildi.

Polisin açıklamasında, "Çocuklarınızın gereksiz yere 112'yi aramayacağını umuyoruz. Ancak evdeki bu tür acil durumlarda nasıl davranması gerektiğini de anlatmalısınız" dendi.

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