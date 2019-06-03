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Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 20:24 | Son Güncelleme

Avrupa'da ilk defa düzenlenen zirvenin Lahey Belediyesinde yapılan resmi açılışını, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte yaptı

LAHEY (AA) - Hollanda'nın Lahey kentinde, Avrupa'da ilk defa düzenlenen 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi'nin resmi açılışı yapıldı.

Hollanda ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenen zirvenin Lahey Belediyesinde yapılan resmi açılışını, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte gerçekleştirdi.

Pompeo, Lahey'deki World Forum Kongre Merkezi'nde iki gün sürecek zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, zirveye 143 ülkeden binden fazla girişimcinin katıldığını ve geleceğe yatırım için bunun güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

Pompeo, zirvenin fırsatlarla dolu olduğuna, bunun gerçekleşmesi için özellikle ağ kurma fırsatını değerlendirmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Girişimcilerin yeni fikirlerle yaptıkları işe değer katmaları gerektiğinin altını çizen Pompeo, bu konuda devlet liderlerinin de önemli rol oynadığını, hükümetlerin engel yerine teşvik edici olmaları gerektiğini ifade etti.

Zirveye, aralarında iş adamları, yatırımcılar ve devlet kurumlarının temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi davet edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın da katılacağı zirve, çarşamba günü sona erecek. Trump, zirvenin kapanış konuşmasını yapacak.

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

- Avrupa'da ilk defa düzenlenen zirvenin Lahey Belediyesinde yapılan resmi açılışını, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte yaptı

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Hollanda Hollanda Başbakanı Mark Rutte Küresel Girişimcilik Zirvesi

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