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Hollanda'da AP seçimlerinde sosyal demokratlar kazandı aşırı sağ kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 15:23 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın liste başı adayı olduğu sosyal demokrat İşçi Partisi, 3 sandalyeyi 6'ya çıkardı - Aşırı sağ ise toplamda bir sandalye kaybetti

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sosyal demokratlar sandalye kazandı, aşırı sağ kaybetti.

Geert Wilders liderliğindeki İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı PVV, AP seçimlerinde hezimet yaşayarak elindeki 4 koltuğunu da kaybetti.

Ülkede mart ayında yapılan eyalet seçimlerinde en çok oyu alan ve ilk kez AP seçimlerine katılan diğer aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) ise 3 sandalye kazandı.

Uzmanlar, AB karşıtı ve aşırı sağın kaybetmesinde kendi seçmeninin sandığa gitmemesinin etkili olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

Uzmanlar ayrıca, İngiltere'deki Brexit gibi Hollanda'da da Nexit'ten (Hollanda'nın AB'den ayrılması) endişe eden seçmenin, Avrupa'da yükselen aşırı sağın kazanmaması için sandığa ilgi göstererek Nexit'e hayır mesajı verdiğini düşünüyor.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders da basına yaptığı açıklamada, seçmeni sandığa götürme konusunda zayıf kaldıklarını söyledi. Wilders, parti içindeki şikayetlere ve istifa seslerine rağmen emekli olana kadar partinin başında olacağını bildirdi.

Brexit gerçekleştiği takdirde Hollanda'ya verilecek 3 fazla sandalyenin ikisi aşırı sağcı partilere gidecek. PVV ile FvD'nin elde edeceği birer sandalye ile AP'de aşırı sağın sandalyesi 5'e yükselecek.

- Seçimin kazananı İşçi Partisi

Ülkede AP seçiminin kazananı, yaptığı sürpriz çıkış ile AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın liste başı adayı olduğu sosyal demokrat İşçi Partisi (PvdA) oldu. PvdA elinde bulundurduğu 3 sandalyeyi 6'ya yükseltti.

PvdA'dan dördüncü sıradan aday olan, bir önceki dönemdeki AP Türkiye Raportörü Kati Piri de yeniden seçildi. Piri bu dönemde, Türkiye karşıtı raporlar ve bazı siyasi partilere yakınlığı nedeniyle yoğun eleştiriler almıştı.

- Koalisyon hükümetindeki iki parti kaybetti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) 4 üye çıkararak seçimin kazananlarından oldu. Brexit sonrası parti bir koltuk daha kazanacak.

Koalisyon hükümeti ortaklarından "Demokratlar 66" 4 sandalyeden 2'ye, Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ise 5 sandalyeden 4'e düşerek kaybeden partilerin arasında bulunuyor.

Diğer hükümet ortağı Hristiyan Birlik Partisi, seçime birlikte girdiği Reformcu Devlet Partisi (SGP) ile mevcut 2 sandalyelerini korumayı başardı.

Yeşil Sol (GL) partisi ise bir sandalye daha kazanarak koltuk sayısını 3'e çıkardı.

Sosyalist parti (SP) de PVV gibi koltuklarını tamamen kaybederek ağır yenilgi alan partilerin arasına girdi. Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) ve 50+ Partisi, birer sandalye elde etti.

Hollanda'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu 2015'te kurulan Denk Partisi ise ilk defa katıldığı AP seçimlerinde parlamentoya üye gönderemedi.

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2019 AP seçimleri AP Türkiye raportörü Kati Piri Hollanda Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert W

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