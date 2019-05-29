Hollanda'da AP seçimlerinde sosyal demokratlar kazandı aşırı sağ kaybetti

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sosyal demokratlar sandalye kazandı, aşırı sağ kaybetti.

Geert Wilders liderliğindeki İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı PVV, AP seçimlerinde hezimet yaşayarak elindeki 4 koltuğunu da kaybetti.

Ülkede mart ayında yapılan eyalet seçimlerinde en çok oyu alan ve ilk kez AP seçimlerine katılan diğer aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) ise 3 sandalye kazandı.

Uzmanlar, AB karşıtı ve aşırı sağın kaybetmesinde kendi seçmeninin sandığa gitmemesinin etkili olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

Uzmanlar ayrıca, İngiltere'deki Brexit gibi Hollanda'da da Nexit'ten (Hollanda'nın AB'den ayrılması) endişe eden seçmenin, Avrupa'da yükselen aşırı sağın kazanmaması için sandığa ilgi göstererek Nexit'e hayır mesajı verdiğini düşünüyor.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders da basına yaptığı açıklamada, seçmeni sandığa götürme konusunda zayıf kaldıklarını söyledi. Wilders, parti içindeki şikayetlere ve istifa seslerine rağmen emekli olana kadar partinin başında olacağını bildirdi.