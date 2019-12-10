Hollanda'da Arakanlı Müslümanlardan destek gösterisi

LAHEY (AA) - Hollanda'da, Gambiya'nın "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na ilişkin Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davaya destek için gösteri düzenlendi.

Merkezi Lahey'de bulunan UAD önünde Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) tarafından düzenlenen gösteriye, ERC Başkanı Dr. Hla Kyaw ile Avrupa’nın farklı ülkelerinden ve ABD'den gelen kalabalık bir grup katıldı.

"Rohingya'ya 'evet' de adalet ertelendi, adalet reddedildi" ve "Rohingya'nın ve adaletin yanında ol" pankartları taşıyan göstericiler, "Myanmar'da adalet için ayaktayız", "Myanmar'da savaşı ve soykırımı durdur" ve "Rohingya'yı kurtar, insanlığı kurtar" yazılı dövizler taşıdı, "Rohingya için adalet istiyoruz", "Aung San Suu Çi utan", "Teşekkürler Türkiye ve Gambiya" ve "Soykırımı durdur" şeklinde slogan attı.

Gösteriye İsveç'ten katılan Arakanlı Abul Kalam Ordförande, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gambiya'ya ve kendi halkına destek vermek için Hollanda'ya geldiğini söyledi. Ordförande, "Arakanlılar olarak 50 yıldır devam eden katliam ve suçlar için adalet ve hesap sormaya geldik." dedi.