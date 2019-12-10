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Hollanda'da Arakanlı Müslümanlardan destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 17:56 | Son Güncelleme

Hollanda'da Arakanlı Müslümanlardan destek gösterisi

LAHEY (AA) - Hollanda'da, Gambiya'nın "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na ilişkin Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davaya destek için gösteri düzenlendi.

Merkezi Lahey'de bulunan UAD önünde Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) tarafından düzenlenen gösteriye, ERC Başkanı Dr. Hla Kyaw ile Avrupa’nın farklı ülkelerinden ve ABD'den gelen kalabalık bir grup katıldı.

"Rohingya'ya 'evet' de adalet ertelendi, adalet reddedildi" ve "Rohingya'nın ve adaletin yanında ol" pankartları taşıyan göstericiler, "Myanmar'da adalet için ayaktayız", "Myanmar'da savaşı ve soykırımı durdur" ve "Rohingya'yı kurtar, insanlığı kurtar" yazılı dövizler taşıdı, "Rohingya için adalet istiyoruz", "Aung San Suu Çi utan", "Teşekkürler Türkiye ve Gambiya" ve "Soykırımı durdur" şeklinde slogan attı.

Gösteriye İsveç'ten katılan Arakanlı Abul Kalam Ordförande, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gambiya'ya ve kendi halkına destek vermek için Hollanda'ya geldiğini söyledi. Ordförande, "Arakanlılar olarak 50 yıldır devam eden katliam ve suçlar için adalet ve hesap sormaya geldik." dedi.

Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlara desteğinden dolayı memnuniyetini dile getiren Abul Kalam, "Bangladeş Arakanlı mültecilere kapıları kapatmıştı, Türkiye’nin desteği sayesinde Bangladeş kapılarını açmaya devam etti." ifadesini kullandı.

Bangladeş asıllı Belçika Awamil Ligi Genel Sekreteri Jahangir Chowdhury da "Uluslararası Adalet Divanı’ndan Gambiya’nın tedbir taleplerini yerine getirmesini ve Myanmar’ın işlediği soykırımı durdurmasını istiyoruz." diye konuştu.

Chowdhury, taraf tüm devletlere Gambiya’ya destek vermesi gerektiği çağrısında bulundu.

ABD’den gelen Chicago Rohingya Kültür Merkezi Yöneticisi Nasir Zakaria ise "İnsan haklarını ve demokrasiyi savunduğu zamanlarda Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi’yi destekliyordum ama artık ondan utanıyorum. Gördüm ki Suu Çi Myanmar devletinin ve ordusunun işlediği suçları savunuyor. Ben de ona karşı Gambiya’yı desteklemek için buradayım." dedi.

Göstericiler, UAD'de birinci gün yapılan duruşma sonrası makam arabası ile polis eşliğinde ayrılan ve gösteri alanının yanından geçen Suu Çi’ye tepki gösterdi.

Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na ilişkin Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davayla ilgili 10-12 Aralık'ta yapılacak duruşmaların birinci gününde Gambiya tedbir kararı taleplerini sundu.

UAD'de, Suu Çi başkanlığındaki bir ekip, Gambiya'nın taleplerine yarın itiraz edecek.

- Gambiya soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu

Gambiya, İİT adına, 11 Kasım'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

Diğer yandan, Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılık Ofisi, geçen hafta, Myanmar'ın işlediği insanlığa karşı suçlarla ilgili geçen yıl başlatılan ön incelemenin tamamlandığını ve 14 Kasım 2019'da ön inceleme dairesinin verdiği kararın akabinde soruşturmaya başlandığını duyurmuştu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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arakan gösteri Hollanda Myanmar Rohingya Uluslararası Adalet Divanı

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