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Hollanda'da araştırma: En fazla ayrımcılığa uğrayan kesim Türkler ve Faslılar

04.06.2020 23:54 | Son Güncelleme

Hollanda Sosyal ve Kültürel Planlama Bürosu'nun (SCP) araştırmasına göre, ülkedeki her 4 kişiden biri, ayrımcılık sorunu yaşıyor. Ayrımcılığın en fazla hedef aldığı kesimlerin başında Türkiye ve Fas kökenli göçmenler geliyor.

Hollanda'da araştırma: En fazla ayrımcılığa uğrayan kesim Türkler ve Faslılar

Hollanda Sosyal ve Kültürel Planlama Bürosu'nun (SCP) araştırmasına göre, ülkedeki her 4 kişiden biri, ayrımcılık sorunu yaşıyor.

Hükümete resmi raporlar hazırlayan kuruma göre, Hollanda'da ayrımcılığın en fazla hedef aldığı kesimlerin başında Türkiye ve Fas kökenli göçmenler geliyor.

Başbakan Mark Rutte'nin, Çarşamba akşamı, ABD'deki polis şiddetini eleştirirken dile getirdiği, "Hollanda'da ayrımcılığın sistematik bir sorun haline geldiği ve insanların kökenleri nedeniyle yargılandığı" görüşü, dikkatlerin bu soruna çevrilmesine neden oldu.

Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı'na bağlı SCP tarafından yapılan resmi araştırmaya göre, ülke halkının yüzde 27'si, 5 yıl önce olduğu gibi, yine ayrımcılık yaşadı.

SCP'ye göre, ayrımcılığın en fazla hedef aldığı kesimlerin başında Türkiye ve Fas kökenli göçmenler geliyor. Türkiye ve Faslı göçmenler, 2018 yılında, 5 yıl öncesine göre daha az ayrımcılık yaşadı. Ancak, bu iki grup, hala en yüksek deneyimli ayrımcılık oranlarına sahip.

Etnik ayrımcılık sıralamasının ilk iki sırasını Fas ve Türkiye kökenliler çekiyor.

Bunları, Surinamlılar, Antilyanlar ve diğer etnik azınlıklar izliyor.

Ayrımcılık, iş gücü piyasasında, kamusal alanlarda ve eğitimde daha fazla gündeme geliyor.

'Öğrencilerin %3'ü ayrımcılık yüzünden eğitimi yarım bırakıyor'

SCP'ye göre, özellikle eğitimde ayrımcılık önemli bir sorun. Göç ya da LGBTİ geçmişi olan öğrenciler, ayrımcılığın en önemli kurbanları. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 3'ü ayrımcılık yüzünden eğitim programından ayrıldığını söylüyor.

Hollanda'da görülen ayrımcılık türleri sırasıyla; yaş, cinsiyet, etnik köken, ten rengi, inanç, engelli ve cinsel yönelim ayrımcılığı olarak belirlendi.

ABD'de son günlerde artan protestoların ana nedeni olan polis ayrımcılığı, Hollanda'da daha az insanı etkiliyor. Ancak oran düşük olsa da, polis kökenli ayrımcılık yine en fazla göçmen kökenlileri hedef alıyor.

Türkiye ve Fas kökenliler başta olmak üzere, göçmen geçmişe sahip kişiler, "yerli Hollandalılara" göre daha fazla polis ayrımcılığına maruz kaldıklarını söylüyor.

SCP'nin Nisan ayında yayınlanan araştırmasında, eğitimdeki ayrımcılık derecesindeki artışa dikkati çekilerek, nispeten sıklıkla şiddet, tehdit veya cinsel taciz gibi ciddi ayrımcılık olaylarının yaşandığı vurgulandı.

Ayrımcılık nedeniyle insanların toplumdan çekildiğini, kurumlara olan güvenini kaybettiğini veya eğitimden ayrıldığını vurgulayan SCP, "Bu nedenle, her kesimi kapsayan bir toplumdan hala uzağız" değerlendirmesini yaptı.

Başbakanı Mark Rutte de, Çarşamba akşamı kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ABD'deki gelişmeleri değerlendirerek, insanların, ayrımcılığa yönelik tepkisine, "yüzde bin katıldığını" vurgulamıştı.

ABD polisinin şiddeti sonucu George Floyd adlı siyah Amerikalının öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Rutte, Hollanda'da da ayrımcılığın, "sistematik bir sorun haline geldiğini" belirterek, "Burada insanlar, kökenleri nedeniyle yargılanıyor" demişti.

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