Hollanda'da aşırı sağcı lider Covid önlemlerini Yahudi Soykırımı'yla kıyasladığı paylaşımı mahkeme kararıyla sildi

Hollanda'da aşırı sağcı Demokrasi Forumu Partisi (FvD) lideri Thierry Baudet, Covid önlemlerini, 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da yaşanan Yahudi Soykırımı ile kıyasladığı sosyal medya mesajlarını, mahkeme kararı ile silmek zorunda kaldı.

Baudet, mahkemenin kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Hollanda'da son senato ve yerel seçimlerinde büyük başarı elde eden ancak daha sonra yaşadığı iç çekişmeler nedeniyle parlamentodaki sandalye sayısını önemli ölçüde kaybeden FvD'nin 38 yaşındaki lideri, Covid önlemleri ve aşı karşıtı politika izliyor.

Bu konuda sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan aşırı sağcı lider, Kasım ayındaki Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığı mesajında, aşılanmamış kişileri, "Yeni Yahudiler" olarak tanımladı. Aşı yaptıranların ise, "Dışarıda kalan yeni Naziler" olduğunu öne süren Baudet'in mesajı yoğun tepkiye neden oldu.

Hollanda'daki İsrail Bilgi ve Belge Merkezi (CIDI) ile Yahudi toplama kamplarından sağ kurtulan 4 kişi, Thierry Budet aleyhine dava açtı.

Amsterdam Mahkemesi, davanın toplumsal huzursuzluğa yol açtığı gerekçesiyle hızlı bir karar aldı ve aşırı sağcı liderin, Covid önlemlerini Yahudi soykırımı ile kıyasladığı 4 mesajı 48 saat içinde silmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, mesajların silinmemesi durumunda Baudet'in her gün için 25 bin euro ceza ödemesine hükmetti.

'Halkın temsilcileri için ifade özgürlüğü hakkı sınırsız değil'

Mahkeme yargıcı, Baudet'i, soykırım kurbanları be yakınlarına karşı gereksiz saldırganlık yapmakla suçladı. Yargıç, temsilciler meclisi üyesi olan aşırı sağcı liderin görüşleri ile işgili olarak, "Halkın temsilcileri için ifade özgürlüğü hakkı sınırsız değil" dedi.

Yahudi Soykırımı'ndan kurtulan ve Baudet hakkındaki davacılardan biri olan 84 yaşındaki Majer Tugendhaft, aşırı sağcı liderin sözlerinin uykularını kaçırdığını söyledi.

Soykırımdan kurtulan bir başka isim olan Rudi Cortissos da, bu karşılaştırmadan dolayı incindiğini ve aşağılandığını dile getirdi.

Soykırımdan kurtulan davacılar, mahkemenin kararından memnun olduklarını belirtti.

Aşırı sağcı Hollandalı lider, mahkemenin aldığı kararın ardından Perşembe günü sosyal medyada Covid önlemlerini Yahudi soykırımı ile kıyasladığı mesajları sildi.

Baudet, Amsterdam Mahkemesi'nin kararına kesinlikle itiraz edeceğini bildirdi.

Avrupa Birliği ve göç karşıtı politikalarıyla bilinen Baudet, 2017 yılından bu yana Hollanda Temsilciler Meclisi üyesi.

Amsterdam Üniversitesi'nde tarih eğitim aldıktan sonra, Tilburg Üniversitesi'nde hukuk doktorası yapan Baudet, kimi muhalifler tarafından "entellektüel faşist" olarak tanımlanıyor.

