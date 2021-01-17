HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda’da aşırı sağcı lider Wilders’in seçim vaadi ‘Suriyelileri sınır dışı etmek’

Hollanda’da aşırı sağcı lider Wilders’in seçim vaadi ‘Suriyelileri sınır dışı etmek’

17.01.2021 16:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hollanda’da aşırı sağcı lider Wilders’in seçim vaadi ‘Suriyelileri sınır dışı etmek’

Hollanda'da 17 Mart'ta yapılacak genel seçimlere ilişkin programını açıklayan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), öncelikli hedef olarak yine "İslamlaşmayla mücadeleyi" benimsedi.

Hollanda'da 17 Mart'ta yapılacak genel seçimlere ilişkin programını açıklayan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), öncelikli hedef olarak yine "İslamlaşmayla mücadeleyi" benimsedi.

PVV lideri Geert Wilders'in, iktidar olmaları halinde, önceliklerinden birisi ülkesindeki Suriyeli sığınmacıları derhal sınır dışı etmek ve Hollanda'ya Müslüman ülkelerden gelen göçü engellemek olacak.

Ana muhalefetteki aşırı sağcı partinin, genel seçimde yine sağcı seçmenlerin öncelikli tercihi olması bekleniyor.

Hollanda'da son yerel seçimlerde büyük sıçrama kaydeden diğer aşırı sağcı Demokratik Forum Partisi'ndeki (FvD) bölünme, seçmenlerin yeniden Wilders'e yönelmesine neden oldu.

Seçime 50 kişilik bir aday listesi ile giren PVV'nin ilk sırasında yine Geert Wilders yer alıyor. Seçim bildirgesi ise, yine İslam karşıtı görüşler içeriyor.

Hollanda medyasına göre, aşırı sağcı partinin seçim programı "anti - demokratik ve popülist." PVV, iktidara gelmesi halinde, "İslam ideolojisinin yayılmasını" yasaklamak istiyor.

Bu amaçla, "Göçmenlik ve İslamiyet'ten Kurtulma Bakanlığı" kurulacak. Çifte vatandaşlığa sahip kişilerin oy kullanması yasaklanacak. İslam okulları ile camiler kapatılacak, Kuran da Hollanda'da yasaklanacak.

Aşırı sağcı lider Wilders'in en önemli vaatlerinden biri de, Suriyeli sığınmacıları ülkelerine geri göndermek. PVV'nin iktidara gelmesi durumunda Suriyelilerin geçici sığınma izinleri derhal iptal edilecek.

Aşırı sağcı parti, Müslüman ülkelerden Hollanda'ya gelen göçmenlere de, kapıları kapatma vaadinde bulunuyor.

PVV seçim bildirgesinde, okullarda her gün Hollanda bayrağının göndere çekileceği ve İslami eğitimin de yasaklanacağı vurgulanıyor.

Geert Wilders

25 sandalye almaları bekleniyor

Aşırı sağcı parti, yeni 10 bin polis memuru istihdam edilmesini, "Hollanda sokaklarını geri almak için" gerektiğinde ordunun ihtiyaç duyulan yerlere konuşlandırılmasını savunuyor.

Hollanda ürünlerinin kullanımının teşvik edilmesini, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkılmasını savunan Wilders'in bir başka vaadi de, eski Hollanda parası guldene geri dönmek.

"Göçmen sokak teröristleri ve İslami tehlike" söylemini sıkça dile getiren aşırı sağcı parti, "ırkçılık suçlamalarına" kulak tıkayarak, "Başörtüsü olmayan, geleneksel Hollanda rahatlığı olan bir ülkeye dönmeyi" vadediyor.

Şu anda 150 sandalyeli temsilciler meclisinde 20 milletvekili ile ikinci büyük parti olan PVV, son anketlere göre, 17 Mart seçimlerinde 25 civarında milletvekilliği kazanacak.

Anketlerde, Wilders'in eski üyesi olduğu, Mark Rutte liderliğindeki liberal sağcı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) önde gidiyor. VVD'nin 40 civarında sandalye kazanacağı tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Bir ülke Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermediBir ülke Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi
Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?

En Çok Okunan Haberler

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?

Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor

İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor

Avusturya’dan koronavirüs karantinasını uzatma kararı

Avusturya'dan flaş koronavirüs kararı

Brezilya, Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi

Bir ülke Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce Honduraslı göçmen yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

İskoçya’da günde 5 bin aşılama yapılacak klinik kuruldu

İskoçya’da günde 5 bin aşılama yapılacak klinik kuruldu

Çinli bilim insanından kritik itiraf: İğne gibi geçti

Çinli bilim insanından kritik itiraf: İğne gibi geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.