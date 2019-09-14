Hollanda'da aşırı sağcı partiden Türkiye iddiası: IŞİD militanları Afrin'de Türkiye adına savaşıyor

Dışişleri Bakanı, "40 kişilik IŞİD'li listesinde Hollanda vatandaşlarının bulunup bulunmadığı sorusunu, "Bildiğim kadarıyla listede Hollanda vatandaşı olan hiç kimse yok" diye yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Stef Blok bu soruya, "Suriye'deki savaş dinamiğine baktığımızda, savaşçıların pragmatik ya da maddi nedenlerle daha önce karşı oldukları gruplara katılıp, savaşmaları olası" yanıtını verdi.

PVV Milletvekili ve dış politika sözcüsü Raymond de Roon tarafından verilen önergede, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kasabasında onlarca IŞİD militanının, Türkiye adına savaştığının doğru olup olmadığı soruldu.

Güvenli bölge

Önergede Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde oluşturacağı yeni tampon bölgede yeniden IŞİD militanlarını kullanmasının riskli olup olmadığı soruldu.

Hollandalı bakan, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak için ABD ile birlikte çalıştığını belirterek, bu bölgede sadece bu iki ülke askerlerinin konuşlandırılacağını vurguladı.

Aşırı sağcı partinin önergesinde Hollanda hükümetinin "Türkiye - IŞİD i şbirliği konusunda NATO bünyesinde bir soruşturma talep etmesi ve bu ilişkinin kanıtlanması halinde, Türkiye'nin NATO üyeliğinin yeniden gözden geçirmesi" istendi.

Hollanda Dışişleri Bakanı, bu isteğe, "Hayır" karşılığını vererek, şu görüşleri dile getirdi:

"Türkiye, IŞİD karşıtı koalisyonun önemli bir üyesi ve bu örgütle mücadele önemli bir ortaktır. Türkiye IŞİD teröründen ciddi biçimde etkilendi ve buna karşı harekete geçti. Türkiye, zor ve huzursuz bir bölgede önemli bir NATO ortağıdır ve olmaya devam edecektir. Türkiye'nin NATO üyeliği, güvenlik açısından Hollanda ve Avrupa'nın yararınadır."