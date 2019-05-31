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Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'in sosyal medya hesabı donduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 18:39 | Son Güncelleme

Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'in sosyal medya hesabı donduruldu

LAHEY (AA) - Hollanda'da İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in Twitter hesabı, paylaştığı "nefret" mesajı yüzünden geçici bir süreyle donduruldu.

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde, Müslüman göçü ve "Demokratlar 66" partisi ile ilgili paylaştığı mesaj nedeni ile Wilders'in Twitter hesabının geçici bir süre ile dondurulduğunu açıkladığı belirtildi.

Haberde, Wilders'in hesabının dondurulmasının nedeninin, "Demokratlar 66 gibi sınırları açarak ülkede İslam'ın daha çok yayılmasına neden olan ve bundan dolayı antisemitizm, namus cinayetleri, terörizm ve nefret gibi durumlara sebebiyet vererek timsah gözyaşları döken partilere karşı ayağa kalkalım." mesajından dolayı olduğu ifade edildi.

Wilders'in Twitter şirketi tarafından "nefret dolu davranış" kurallarına aykırı paylaşım yaptığına dair uyarıldığı ifade edilen haberde, bu uyarının bazı PVV milletvekilleri tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, Wilders'in paylaştığı mesajın silindiği, bunun Twitter şirketi tarafından talep edilmiş olabileceği aktarıldı.

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