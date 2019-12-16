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Hollanda'da ATM'ler güvenlik gerekçesiyle gece kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 19:44 | Son Güncelleme

Hollanda'da ATM'ler güvenlik gerekçesiyle gece kapatılacak

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da ATM'ler, hırsızlar tarafından patlatılmasına önlem amacıyla gece kapatılacak.

Hollanda Bankalar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede son yıllarda artan ATM'lerin patlatılması olaylarına karşı hükümet ile birlikte önlem alındığı kaydedildi.

Açıklamada, dışarıda bulunan ATM'lerin hırsızlar tarafından patlatılmasına karşı bugünden itibaren geçici süreyle saat 23.00 ile 07.00 arasında kullanım dışı olacağı belirtildi.

ATM'lerden para çekme işlemlerinin yaklaşık yüzde 2'sinin gece gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, alınan önlemin bazıları için sıkıntıya yol açabileceği fakat güvenliğin daha önemli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ATM'lerin patlatılmasının çevrede bulunan binalara büyük zarar vermesi nedeniyle semt sakinlerinin güvenliği için bazı ATM'lerin daha güvenli bölgelere taşınacağı, bazılarının ise tamamen kaldırılacağı aktarıldı.

Ülkede bu yıl 70 ATM'nin patlatıldığı bilgisi verilen açıklamada, hırsızların gün geçtikçe bu iş için ağır patlayıcı maddeler kullandığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
ATM Güvenlik hırsız Hollanda patlama

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