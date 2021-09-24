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Hollanda'da babasının Covid aşısı olmasına izin vermediği 12 yaşındaki çocuk mahkemeye başvurarak aşı olma hakkı kazandı

24.09.2021 03:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da 12 yaşında bir erkek çocuk, babasının itirazına rağmen, mahkeme kararıyla Covid aşısı yaptırabilecek.

Hollanda'da babasının Covid aşısı olmasına izin vermediği 12 yaşındaki çocuk mahkemeye başvurarak aşı olma hakkı kazandı

Hollanda'da 12 yaşında bir erkek çocuk, babasının itirazına rağmen, mahkeme kararıyla Covid aşısı yaptırabilecek.

Ülkenin kuzeyindeki Groningen kentinde mahkeme, akciğer kanserine yakalanan büyükannesini riske atmamak için aşısız ziyaret edemeyen çocuğun aşı olma talebini yerinde buldu.

Hollanda'da Temmuz ayından itibaren 12 - 17 yaş arasındaki çocuklar, ebeveynlerinin onayı doğrultusunda Covid aşısı yaptırabiliyor. Ancak Groningen'de yaşayan çocuğun anne ve babası ayrı olduğu için, aşı konusunda izin sorunu yaşandı.

Annesi, 12 yaşındaki çocuğunun aşı olmasına onay verirken, ayrı yaşadığı eski eşi oğlunun aşılanmasına ve test yaptırmasına karşı çıktı. Hollandalı baba, aşının yan etkileri ve uzun vadeli sonuçları konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Büyükannesinin akciğer kanserine yakalanması nedeniyle, onun sağlığını riske atmadan rahatça görüşebilmek isteyen 12 yaşındaki çocuk, aşı olabilmek için mahkemeye başvurdu.

Groningen Mahkemesi, babasının itirazına rağmen Hollandalı çocuğun aşı olabileceğine karar verdi.

Mahkeme yargıcı, çocukların Covid'e yetişkinlere göre daha az ve daha hafif şiddetli yakalandığını belirtti, ancak buna rağmen uzun süre hasta kalabildiklerini veya akciğerlerinin hastalığın uzun vadeli sonuçlarından etkilenebildiğini vurguladı.

Hastalığı aşılılarda başkalarına bulaştırma riskinin, aşısızlara göre önemli ölçüde daha az olduğuna işaret eden yargıç, bu nedenle Hollandalı çocuğun seçimini olumlu karşıladığını belirtti.

Mahkeme kararı doğrultusunda 12 yaşındaki Hollandalı çocuk derhal aşı yaptırabilecek. Çünkü mahkemeye göre kısa vadede aşılanma, temyiz kararını beklemekten daha önemli.

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