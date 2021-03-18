HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda'da Başbakan Rutte'nin partisi sandıktan birinci çıktı

Hollanda'da Başbakan Rutte'nin partisi sandıktan birinci çıktı

18.03.2021 10:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda’da yapılan parlamento seçimlerinde Başbakan Mark Rutte’nin partisi sandıktan birinci çıktı.

Hollanda'da yapılan parlamento seçimlerinde Başbakan Mark Rutte'nin partisi seçim yarışını beklendiği gibi birinci sırada tamamladı.

Sandık başı anketlere göre Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VDD) 150 sandalyeli meclise 36 milletvekili gönderiyor. Koalisyon hükümetinin sol liberal ortağı D66 önemli bir seçim başarısına imza atarak 19 olan milletvekili sayısını 27'ye çıkardı.

D66'nın başarısında uzun yıllar Birleşmiş Milletler'de de görev yapan Hollanda Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag'ın önemli rol oynadığı belirtiliyor. 6 dil bilen Kaag Hollanda siyasetinin yükselen yıldızları arasında.

Seçim yarışında üçüncü parti ise İslam karşıtı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi oldu. Sağ popülist parti 3 sandalye kaybederek 17 milletvekilinde kaldı.

17 parti mecliste

Rekor bir sayıyla 37 partinin seçim yarışına girdiği Hollanda'da 17 parti meclise girmeyi başardı. Meclise giren parti sayısının da Hollanda seçim tarihinde bir rekor olduğu belirtiliyor. Meclis aritmetiğinin çok çeşitli partilere bölünmüş olması nedeniyle ülkede koalisyon pazarlıklarının aylar sürmesi bekleniyor.

Hollanda'da üç gün süren seçime katılım yüzde 83 olarak tespit edildi. Dört yıl önce yapılan genel seçimlerde katılım oranı yüzde 84 olmuştu.

54 yaşındaki Mark Rutte Hollanda'da 2010 yılından beri başbakanlık görevinde bulunuyor. Rutte çocuklar için yapılan hükümet yardımlarında ortaya çıkan skandal üzerine Ocak ayında istifasını açıklamıştı. Hükümetin çocuklar için verilen yardımlarda binlerce aileyi haksız yere sahtecilikle suçladığı ve ailelerin bu yüzden mali sıkıntı içine girdiği ortaya çıkmıştı. Seçim aynı zamanda hükümetin korona kriziyle mücadelede izlediği politikaların halk tarafından kabul görüp görmediğini de ortaya koydu.

Başbakan Mark Rutte seçim gecesi yaptığı açıklamada siyasetin "daha ilerlemeci, daha dürüst ve daha yeşil" olması gerektiğini söyledi.

Hollanda'da pandemi koşullarında yapılan seçimler Pazartesi başladı ve dün tamamlandı. İlk iki gün yaşlı ve risk grubunda olan vatandaşlardan oylarını kullanmaları istenmişti.

Reuters, dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'
Afganistan'da askeri helikopter düştü: 9 ölüAfganistan'da askeri helikopter düştü: 9 ölü
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

ABD'den HDP ve Ömer Gergerlioğlu açıklaması

ABD'den HDP ve Ömer Gergerlioğlu açıklaması

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Salihli'deki korkunç olayda yeni gelişme

Salihli'deki korkunç olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Son Dakika: Ermenistan erken seçime gidiyor!

Ermenistan erken seçime gidiyor!

"Uzaylı" Oumuamua için yeni iddia

"Uzaylı" Oumuamua için yeni iddia

ABD'deki masaj salonu saldırganı: Seks bağımlısıyım!

ABD'deki masaj salonu saldırganı: Seks bağımlısıyım!

Mahkeme: Dövmeli ve piercing'li kadın anneliğe uygun değil

Mahkeme: Dövmeli ve piercing'li kadın anneliğe uygun değil

Hollanda'da ipi 4'üncü kez Mark Rutte göğüsledi

Hollanda'da ipi 4'üncü kez Mark Rutte göğüsledi

Afganistan'da askeri helikopter düştü: 9 ölü

Afganistan'da askeri helikopter düştü: 9 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.