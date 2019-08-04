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Hollanda'da belediye, haksız muamele gören burkalı kadından özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 17:15 | Son Güncelleme

Hollanda'da belediye, haksız muamele gören burkalı kadından özür diledi

NİJMEGEN (AA) - Hollanda'da Nijmegen Belediyesi, haksız yere çocuk parkından uzaklaştırılmak istenen burkalı kadından özür diledi.

Nijmegen Belediyesinin sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye bağlı De Leemkuil çocuk parkında, burkanın yasak olup olmadığıyla ilgili tartışma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, polisle yapılan görüşme sonrası ülkede 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren "burka yasağı"nın çocuk parkında geçerli olmadığının anlaşıldığı, yanlış anlamadan dolayı burkalı kadından özür dilendiği ifade edildi.

Ülkedeki yerel basında çıkan haberlere göre, çocuk parkı çalışanı, ailesi ve çocuklarıyla parka gelen burkalı kadının yüzünü açmasını istedi, aksi takdirde parkı terketmesi gerektiğini söyledi.

Burkalı kadının itiraz etmesi üzerine polis devreye girdi, belediyeyle yapılan görüşme sonrası kadının haksız muamele gördüğü anlaşıldı.

- Çocuk parkında yasak değil

Belediye Sözcüsü'nün, yasağın çocuk parklarında değil sadece belediye binalarında geçerli olduğunu ifade ettiği belirtilen haberde, kadına çocuk parkına giriş için bedava bilet verildiği aktarıldı.

Hollanda İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe giren "burka yasağı" kapsamında kişilerin eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde yüzlerini tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla kapatmasının yasaklandığı bildirilmişti.

Hollanda basınındaki haberlerde, burka yasağına uymayanların en az 150 avro para cezasına çarptırılacağı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
burka yasağı Hollanda özür

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