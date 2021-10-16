HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hollanda'da belediyelerin gizlice camileri izlediği ortaya çıktı: Ankara hukuki girişimde bulunmaya hazırlanıyor

Hollanda'da belediyelerin gizlice camileri izlediği ortaya çıktı: Ankara hukuki girişimde bulunmaya hazırlanıyor

16.10.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da çok sayıda belediyenin özel bir araştırma şirketi görevlendirerek, gizlice cami ve İslami kuruluşları izlediği ortaya çıktı.

Hollanda'da belediyelerin gizlice camileri izlediği ortaya çıktı: Ankara hukuki girişimde bulunmaya hazırlanıyor

Hollanda'da çok sayıda belediyenin özel bir araştırma şirketi görevlendirerek, gizlice cami ve İslami kuruluşları izlediği ortaya çıktı.

Ülkedeki İslami örgütler, cami cemaatlerinin kişisel bilgilerini de içeren soruşturmanın kabul edilemez olduğunu düşünüyor.

BBC Türkçe'ye bilgi veren Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin konuyla ilgili gerekli incelemelerin ardından, hukuki girişimde bulunacağını söyledi.

Hollanda'da yayımlanan NRC gazetesine göre son yıllarda 10'dan fazla belediye, ülkedeki camileri ve İslami kuruluşları izlemek için "Nuance Door Training and Advice" (NTA) adlı şirketi görevlendirdi.

Bu şirket, belediyeler adına "toplum için tehlike oluşturabilecek radikal eğilimler" konusunda soruşturma yapıyor.

NTA adlı şirket camilere giderek imamlar, cemaat ve cami yönetimleri ile konuşuyor. Daha sonra belediye yönetimleri için kamuoyuna açıklanmayan raporlar hazırlıyor.

Gazeteye göre Veenendaal kentindeki bir camiye ilişkin raporda, cemaat içinde hangi ailelerin birbirleriyle tanıştığı, bazı üyelerin nerelerde eğitim gördüğü gibi bilgiler de yer aldı.

NTA şirketi belediyelere radikalleşmeyle mücadele konusunda danışmanlık yapan ve mali destek sağlayan Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü (NCTV) tarafındam önerildi.

Belediyeler, eski bir polis memuru olan Najib Tuzani tarafından kurulan NTA'nın yardımıyla dış finansman, radikal vaizler ve yöneticiler konusunda güvenli bilgi elde etmeye çalışıyor.

Aralarında ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam'ın da bulunduğu belediyelere göre, Selefiler gibi gerçek niyetleri konusunda yabancılara karşı dürüst ve açık olmayan kapalı topluluklara ulaşmak için gizli soruşturma şart.

'IŞİD endişesiyle**' başlatıldı**

IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden gençler konusunda duyulan endişeler nedeniyle başladığı belirtilen gizli soruşturmayı, Rotterdam ve Zoetermeer belediyelerinin artık gerçekleştirmediği belirtiliyor.

NCTV konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Ancak Hollanda medyasına göre, NTA'nın istihbarat servislerinin alanında faaliyet göstermesi nedeniyle NCTV rahatsızlık duyuyor.

Hukukçular ve İslami kuruluşlar yasa dışı olduğunu söylüyor

Hollandalı hukukçular da, özel şirketin camilerle ilgili soruşturmasının yasa dışı olduğunu vurguluyor.

Hollanda'daki camiler ve İslami kuruluşlar bu duruma tepkili.

Hollanda hükümetinin remi danışma organı olan Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) Başkanı Zeki Baran göçmenlerin sürekli olarak "günah keçisi" gibi algılanmasından bıktıklarını söylüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Baran, Hollanda'daki camilerin ülkenin yasalarına göre faaliyet gösterdiğini vurguladı ve "Bizler Hollanda'nın asli unsurlarıyız. Sürekli politik malzeme olmaktan bıktık. Hükümetle görüşmemizde bunu bir kez daha vurgulayacağız" dedi.

Rotterdam'daki İslami örgütlerin çatı kuruluşu olan SPIOR da bunun, "hükümetin İslam toplumuna karşı geniş ve yapısal güvensizliğinden kaynaklandığını" düşünüyor.

Bu ülkede yaklaşık 150 camiye sahip olan Hollanda Diyanet Vakfı'nın (HDV) da gelişmeden tedirgin olduğu belirtiliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, yapılan soruşturma ile kişisel verilerin gizliliği ilkesinin ihlal edildiğini belirterek, bu konuda gerekli incelemenin yapıldığını ve Hollanda makamları nezdinde gerekli hukuki girişimde bulunulacağını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"
İzlediği filmden etkilendi! Yolda gören durdurup fotoğraf çekiyorİzlediği filmden etkilendi! Yolda gören durdurup fotoğraf çekiyor
Güldüren diyalog! Aralarındaki özel konuşmayı hatırlattıGüldüren diyalog! Aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

Yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

"İntihar etti" denilen polisle ilgili gerçek ortaya çıktı

"İntihar etti" denilen polisle ilgili gerçek ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeğeninin ölümüne neden olan hala için istenen ceza belli oldu!

Yeğeninin ölümüne neden olan hala için istenen ceza belli oldu!

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

Karım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattı

Karım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.