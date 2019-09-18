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Hollanda'da bir tarlada 200 mayın bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 19:12 | Son Güncelleme

Kuzey Hollanda Bölgesi'nde bir köyde yaşayan çiftçi, tarlasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yaklaşık 200 kara mayını buldu

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da bir tarlada İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kara mayını bulundu.

Yerel medyada çıkan haberlerde, Kuzey Hollanda Bölgesi'ndeki 's-Gravendeel köyünde bir tarlada İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kara mayınının bulunduğu belirtildi.

Haberde, mayınları, tarlanın sahibi bir çiftçinin drenaj çalışması yaparken toprağın yaklaşık bir metre altında bulduğu ifade edildi.

Bomba imha ekibinin tarlada inceleme başlattığı kaydedilen haberde, tarlanın gece boyunca koruma altına alınacağı ve mayınların perşembe günü imha edileceği bilgisi paylaşıldı.

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Hollanda İkinci Dünya Savaşı kara mayını tarla

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