Hollanda'da bir tarlada 200 mayın bulundu

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da bir tarlada İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kara mayını bulundu.
Yerel medyada çıkan haberlerde, Kuzey Hollanda Bölgesi'ndeki 's-Gravendeel köyünde bir tarlada İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kara mayınının bulunduğu belirtildi.
Haberde, mayınları, tarlanın sahibi bir çiftçinin drenaj çalışması yaparken toprağın yaklaşık bir metre altında bulduğu ifade edildi.
Bomba imha ekibinin tarlada inceleme başlattığı kaydedilen haberde, tarlanın gece boyunca koruma altına alınacağı ve mayınların perşembe günü imha edileceği bilgisi paylaşıldı.
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